Delfhos: Popularidad de Maduro se encuentra en su nivel más bajo

Este jueves el director de la encuestadora Delphos, Félix Seijas indicó que la popularidad de 10% que mantuvo el presidente Nicolás Maduro hasta diciembre de 2016 decayó en lo que va de enero.

A su juicio no hay un liderazgo en el chavismo que pueda reemplazar al jefe de Estado. “Ante esa pregunta, el gran porcentaje de las personas no saben quién puede ser líder y no identifican a ninguna figura que pueda ser el sucesor”, agregó el estadístico en entrevista al diario La Verdad.

La mayoría de las encuestadoras han publicado que la población duda sobre las dirigencias del oficialismo y la oposición. Asimismo, los ciudadanos encuestados manifiestan que es necesario buscar soluciones a la crisis económica del país.

“Menos de 10% de las personas dicen tener confianza en el Presidente. La figura de Nicolás Maduro no es rescatable”, dijo Seijas.

La situación se complica dentro del oficialismo por la falta de una figura alterna a la del mandatario nacional. Explicó que no hay ninguna persona o algún seguidor o votante del mismo partido de Gobierno que identifique a alguien que pueda tomar el liderazgo, pues cree que la muerte del expresidente Hugo Chávez dejó un vacío en ese sentido.

“El gran porcentaje de personas ante esa pregunta no saben quién pueda ser líder y no identifican a ninguna figura que pueda ser el sucesor”.

Oposición es mayoría

Por su parte, el politólogo y presidente de la Fundación Zulia Productivo, Jesús Castillo indicó que la popularidad del jefe de Estado como figura o proyección personal política con toda su estructura de ministros, movimientos populares y programas sociales no pasa de 12 por ciento.

Al cierre del 2016, el mandatario nacional solo alcanzaba 10 por ciento de popularidad, pero estimó que a inicios de este 2017 aumentó dos puntos con el impulso de anuncios en el ámbito social y económico, entre los que destacó el Carnet de la Patria.

Sin embargo, explicó que el Partido Unido Socialista de Venezuela (PSUV), en noviembre, diciembre y enero creció cuatro puntos, es decir, que estaba en 21 por ciento para octubre del año pasado y subió a 25 por ciento para el primer mes de este 2017.