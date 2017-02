Delson Guarate tiene cáncer y piden que sea atendido para salvar su vida

Por Kimberly Valecillo y Yelitza Izalla Yánez

El estado de salud de Delson Guarate fue nuevamente uno de los temas que se tocó este jueves en la Asamblea Nacional (AN), pues el alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry debe ser trasladado para que se le hagan con urgencia unos exámenes médicos y recibir el tratamiento adecuado que salvará su vida.

El militante de Voluntad Popular (VP) tiene cáncer, así lo dieron a conocer en la AN, pero lo más grave es que hasta las 7:40 pm de este jueves no había sido trasladado del Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo hacia la Clínica Metropolitana de Caracas.

Su esposa, Jenny de Guarate, dijo a Analítica.com que esperaba por la orden para que fuese visto en el centro hospitalario, “nosotros estamos a la espera, sólo ellos (Sebin) pueden dar la autorización para que sea trasladado y atendido adecuadamente”.

“Guarate sufre constantemente de fiebres altas, que le producen estados de hipotermia”, dijo la diputada Adriana Pichardo. Por otra parte, su esposa advirtió que ha perdido 27 kilos y mucha masa muscular. “Su situación es bastante difícil, pues tiene una lesión maligna en el Bazo”.

Resaltó, al igual que los diputados, que tanto el tratamiento como los exámenes no pueden ser realizados en el Hospital Militar, donde fue trasladado desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) cuando se agravó su salud. La razón es que en el centro de salud donde está recluido no cuentan con los equipos ni con los medicamentos para tratarle el cáncer, “tiene tres tumores y no hay manera de que pueda ser atendido”, advirtió Pichardo.

Guarate, quien está preso desde el 2 de septiembre de 2016, “tiene tres meses en esta delicada situación de salud y fue luego de una hemorragia que cedieron a llevarlo al hospital”.

Advierten que su vida está en peligro

El delicado estado de salud de Guarate también ha sido denunciado en los últimos días por sus compañeros de partido, pues voceros de Voluntad Popular han solicitado que el alcalde sea atendido con urgencia.

El diputado José Trujillo pidió este jueves, en nombre del bloque de Aragua, ayuda humanitaria para el alcalde, “no hablo sólo como parlamentario sino como médico, cada día que pasa es un día menos de vida. Es suficiente lo que ha pasado, sabemos que su acusación es porque el exgobernador Tarek El Aissami le juró que iría preso y por eso le sembraron falsas evidencias”.

Hizo un llamado al Gobierno y en especial al actual vicepresidente para que Guarate sea atendido. “Tiene hijos y ellos desean ver a su padre, si le niegan esta medida humanitaria no podrá ser así. Deben sacarlo del Hospital Militar para que comience el tratamiento que le darán (en otro centro de salud) o verá la muerte antes de lo previsto”, recalcó Trujillo.

Por su parte, la diputada de VP, Adriana Pichardo, indicó que desde hace un mes conocen sobre el grave estado de salud del alcalde, pues fue cuando recibieron un informe médico desde el Hospital Militar.

“Ese documento fue enviado inmediatamente al vicepresidente El Aissami, quien debe dar la orden al Sebin. Le solicitamos el traslado inmediato a la clínica, pero no se ha recibido respuesta”, dijo a Analítica.com.

También resaltó que el caso fue presentado a la Defensoría y Fiscalía, así como a organismos internacionales.

“Sólo el defensor Tarek William Saab nos respondió y envió a un funcionario a verificar el estado de salud de Guarate, luego se comprometió a apoyar la petición de traslado. Todo quedó allí”.

En el caso de los organismos internacionales ya hubo un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de Amnistía Internacional, “al cual el Gobierno ha hecho caso omiso”, precisó la militante de VP.

#Ahora Dip. José Trujillo (@DiputadoAragua): Cuando vuelva la democracia a Venezuela sabrán quien es Delson Guarate pic.twitter.com/vz5pTrJKuK — Analítica (@Analitica) February 23, 2017

#Ahora @apichardob: Aquí el llamado incluso se le hizo al TSJ, ni el defensor del pueblo se ha manifestado sobre situación de Guárate, — Analítica (@Analitica) February 23, 2017

#Ahora Diputada @apichardob: Hace un mes recibimos el informe definitivo del Hospital Militar de Delson Guárate, pidiendo el traslado. — Analítica (@Analitica) February 23, 2017