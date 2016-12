Diputada Medina: No hay afán por realizar un proceso electoral en 2017

La diputada de la Asamblea Nacional (AN) por el partido Patria Para Todos (PPT), Ilenia Medina, aseguró este jueves que las elecciones regionales previstas para el año 2017 deben ser suspendidas por respeto al pueblo, pues, a su juicio, primero se debe solucionar la crisis económica del país.

“Realmente en la calle no hay interés ni afán por un proceso electoral la gente lo que quiere es que se continúe con esta línea de acción y rescatar el tema económico venciendo a la guerra económica, para nosotros es distraer un gran esfuerzo que se viene haciendo”, dijo la parlamentaria en entrevista a VTV.

Asimismo, aseguró que no hay condiciones para realizar estos comicios debido a que la mayoría de los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no han sido legalizados.

“Si bien hay una decisión del CNE, que nosotros respetamos, todos los partidos deben legitimarse, muchos de la MUD han dejado de usar sus símbolos en dos procesos electorales por lo tanto están ya descartados, según una ley de la cuarta república”, explicó.

Por otro lado, Medina aseveró que la actuación de la Asamblea Nacional (AN) acrecentó el clima de desestabilización del país. “Una AN que se preste a la violación de la soberanía genera una situación de desestabilización”, dijo.

Señaló que la AN está en una situación de minusvalía porque a su juicio, está en desacato al no desincorporar en la plenaria a los tres diputados de Amazonas.

“El desacato continúa además por la cantidad de leyes que son inconstitucionales y entran en una AN en autodisolución (…) No tienen legitimidad para actuar consideramos que no debemos reconocerlos”, sentenció.