Biagio Pilieri: Exigimos al gobierno la liberación del sistema democrático

El líder yaracuyano y diputado a la Asamblea Nacional, Biagio Pilieri, informó que durante el fin de semana fueron instalados los Comandos Unitarios “Por Un Nuevo Yaracuy” de los municipios Bruzual, Cocorote, Independencia y La Trinidad, en compañía de dirigentes políticos nacionales, al igual que, representantes municipales y regionales de los partidos Cuentas Claras, Gente Emergente, Convergencia, Causa R, Copei, Un Nuevo Tiempo, Movimiento Progresista, Alianza Bravo Pueblo y UNPARVE.

Pilieri indicó “Este proyecto no es de una persona, y ni siquiera de un sólo partido, es un Proyecto Colectivo donde estamos invitando e incorporando a talentos y comprometidos con el Cambio y la Unidad. En este momento cada persona que quiera sumarse será bienvenida. El grave problema que enfrenta el país no es de solo funcionarios sino de cambio de modelo, y el gobierno no está dispuesto a hacerlo, por el contrario, tiene secuestrado el sistema político y democrático, ante esto lo que hay que hacer es luchar por el derecho al voto, exigir elecciones y ganarlas para que las cosas cambien, se resuelvan los problemas y acabemos unidos con la pesadilla de un legado que quebró a Venezuela”.

Asimismo rechazó que las medidas políticas que han sido implementadas desde el Ejecutivo han sido discriminatorias como los CLAP que han generado desesperación, zozobra y angustia en distintas zonas del estado porque no llegan las bolsas, “someten a nuestros vecinos a humillaciones para recibir alimentos que distribuye el gobierno regional y así como eso vemos los cuerpos de seguridad completamente políticos y a favor de un gobernador que ya está fuera de tiempo”.

Finalmente el parlamentario Biagio Pilieri precisó que “la verdadera arma de los demócratas es el voto por el que vamos, al que exigimos y al que vamos a defender, porque es nuestro derecho irrevocable”.