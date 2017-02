Diputado Dávila denunció que autoridades impiden su salida del país

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) y Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, Interregionales y Planeamiento Estratégico del Parlamento del Mercosur (Parlasur), Williams Dávila, denunció que desde aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetia le están impidiendo su salida de Venezuela.

Dávila señaló que desde el departamento de migración del aeropuerto venezolano, alegaron que su pasaporte presentaba un error, por lo cual le estarían anulando su documentación, y de esa manera no puede salir del país.

En tal sentido, el legislador recalcó que con esta acción no sólo se estaría violando su inmunidad parlamentaria, sino también su prerrogativa como diputado del Parlamento del Mercosur.

Le informo al pueblo q estoy en la salida de migración y me dicen que mi pasaporte tiene un error el mismo cuento y no me dejan pasar

— Williams Dávila (@williamsdavila) February 7, 2017