Diputado Mendoza denunció fuga de recursos en Polideportivo de Maturín

Como una burla a los monaguenses, calificó este viernes, el diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad en el estado Monagas, y Secretario General de Primero Justicia en la entidad, José Antonio Mendoza, el anuncio hecho por la gobernación del estado en invertir de 2 mil 200 millones de bolívares, en la recuperación de las piscinas del Polideportivo de Maturín.

Mendoza denunció que la recuperación de dicha obra ha sido anunciada desde el año 2014 con bombos y platillos y hasta la fecha los trabajos no han sido ejecutados. “Cada vez que quieren sacar dinero, usan esta obra para embolsillarse los recursos. En agosto del año 2014, anunciaron una inversión de 25 millones en la recuperación de estas piscinas y nunca vimos los avances; en el 2015 aprobaron 334 millones de bolívares y en el 2016 anunciaron invertirían 337 millones solo para continuar la recuperación y nunca vimos los trabajos. Es inaudito que usen este elefante rojo para seguir sacando dinero del gobierno regional cuando nuestro pueblo lo que hace es pasar trabajo gracias a la peor crisis de la historia de Venezuela. Dónde están los recursos invertidos en 2014,2015 y 2016? Se los robaron”.

Asimismo, el Secretario General de Primero Justicia en la entidad, rechazó que Inframonagas haya usado las dos asignaciones presupuestarias pasadas sólo para adquirir materiales, a su juicio, todo ha sido una gran mentira para beneficio propio. “Primero dijeron que habían comenzado los trabajos, y tres años después dicen que eso fue solo para adquirir materiales? Esa mentira no se las cree nadie. Ellos siguen creyendo que nos monaguenses somos tontos y es por ello que exigimos se diga hacia donde han sido destinados los recursos asignados anteriormente”.

Finalmente, Mendoza recordó que las instalaciones de la piscina del Polideportivo de Maturín no están en uso desde hace seis años, por lo que los atletas de alto rendimiento han tenido que prepararse para las competencias en clubes privados, en piscinas que no cuentan con las condiciones óptimas. “Esta es una situación que hace años ha debido resolverse, nuestros atletas tienen todo el derecho de entrenar y prepararse en piscinas óptimas sin tener que invertir mucho, pero al Gobierno regional parece no importarle. Es hora de que hagamos contraloría social y denunciemos este tipo de faltas que perjudican únicamente a nuestro pueblo”.