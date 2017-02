Diputados acompañarán a estudiantes universitarios en marcha del 12F

Williams Dávila afirmó que las universidades "pasa por una crisis profunda tanto en lo interno como en lo externo porque el Gobierno se ha dedicado a desmantelarla" / Foto: Archivo

La Asamblea Nacional aprobó acompañar en una gran marcha en defensa de los estudiantes, trabajadores y profesores universitarios para exigir al Gobierno nacional mejoras en infraestructuras, así como un presupuesto justo.

La propuesta fue hecha por el diputado Juan Requesens, quién denunció que el Gobierno nacional ha llevado a las casas de estudio a tener condiciones deplorables. “Las universidades que carecen de infraestructura, presupuesto, se viola su autonomía. Todos estos agravantes los ha hecho el Gobierno”.

Aseguró que “el Gobierno nacional no se atreve a tomas las universidades del país, porque estará el pueblo venezolano para defender sus estudiantes, sus profesores y sus trabajadores”.

Igualmente habló de la deserción escolar al citar como ejemplo la Universidad de los Andes (ULA), Núcleo Táchira, donde la matrícula para el 2014 se ubicaba en siete mil estudiantes y hoy solo hay tres mil estudiantes; mientras que en la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) para el mismo año, la matricula se encontraba en 12 mil estudiantes inscritos y hoy solo registra siete mil.

“Este Gobierno es un desastre con el presupuesto porque se lo roban, así como se roban los recursos de todos los venezolanos. Para nosotros la crisis de las universidades no es más que el reflejo de la crisis que vive el país”, enfatizó.

Por su parte, la diputada Gaby Arellano también propuso que el próximo 19 de marzo, cuando se conmemora el Día del Trabajador Universitario se realice una sesión especial en el que fuerzas vivas de la sociedad puedan discutir y proponer la creación de una Ley de Universidades con sentido democrático y con participación que no privilegie a cúpulas y que invierta en el conocimiento.

“Está en manos de los universitarios motivar, inspirar y convocar al país tal y como lo hemos hecho en los últimos 10 años a desarrollar movilizaciones que vayan en mejoras del sector universitario del país”.

Coincidió con su homólogo Requesens al sostener que en la actualidad las universidades no cuentan con presupuesto para sus profesores, ni infraestructura, ni recursos para invertir en conocimiento, ya que a su juicio “la dictadura prefiere bayonetas antes que libros, prefiere tener una juventud adoctrinada que con criterio. A la dictadura le da temor crear ciudadanos con conocimiento; es por eso que esta Asamblea Nacional le abre las puertas a la universidad y este 2017 el compromiso es salir con la Ley de Universidades, la cual tiene más de una década de mora”.

Entre tanto, la diputada Maribel Guedez y el diputado Romny Flores, coincidieron en que el gobierno nacional incumple con lo que establece la Constitución en su artículo 19, ya que la mayoría de las universidades carecen de presupuesto. “¿Cómo vamos a hacer extensión e investigación, si no tenemos cómo hacerlo? Hay estudiantes que no cuentan con incentivos, ni becas, para que se preparen en diversos campos de la investigación”.

Guedez también denunció que el profesor y funcionario del Gobierno, Adán Chávez, entregó la universidad Ezequiel Zamora, ubicada en Barinas en completo deterioro tanto en infraestructura como en inseguridad.

Universidad Bolivariana no cuenta con estabilidad laboral

Mientras que el diputado Romny Flores denunció que los profesores que trabajan en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), no cuentan con una estabilidad laboral “porque no los han llamado a concurso y los mantienen en zozobra y si no hacen lo que el gobierno les exige los dejan por fuera de la nómina”, detalló.

Respecto al servicio de comedor que prestan estas casas de estudio, agregó que los mismos no cuentan con comida suficiente para la masa estudiantil de todo el país. Asimismo, dijo que el gobierno se ha encargado de privatizar la educación en el país porque no se le brindan las condiciones necesarias para cubrir sus servicios básicos.

Asimismo, el diputado William Dávila destacó el papel que cumplen las universidades las cuales son norte y guía de las nuevas generaciones. “La universidad hoy día pasa por una crisis profunda tanto en lo interno como en lo externo porque el Gobierno se ha dedicado a desmantelar y a desestructurar lo que es la institución universitaria”.

Las universidades no cuentan con proyectos entre el sector empresarial, científico, industrial; los proyectos de extensión también se han fracturado, también tocó el tema de falta de residencias estudiantiles.

Destacó que hay facultades que están cerrando por lo costosas que resultan ser como por ejemplo la de odontología, arquitectura entre otras. “Estudiar cualquier carrera técnica que implique la existencia de laboratorio es prohibido también por lo costoso”.

Dávila pidió a la AN hacer un estudio profundo de las universidades a los fines de exigir y presionar al Gobierno nacional un presupuesto justo para las universidades.