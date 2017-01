Directiva de la AN exige respeto a la inmunidad parlamentaria de Caro

La directiva de la Asamblea Nacional exigió al Defensor del pueblo, Tarek William Saab y a la Fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz que intercedan para que se respete la inmunidad parlamentaria establecida en el artículo 200 de la Constitución.

Julio Borges presidente actual del Parlamento, calificó como “inaceptable” la detención del diputado Gilber Caro por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), “¡La Inmunidad se respeta!” afirmó.

El coordinador nacional de Voluntad Popular y nuevo primer vicepresidente de la AN denunció que el parlamentario Caro “no sólo está detenido ilegalmente, sino que está desaparecido: desde que se lo llevó el Sebin no se sabe dónde está”.

