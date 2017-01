Dirigente encarcelado en Apure envía carta para reivindicar su inocencia por Miguel Cardoza

Miguel Cardoza

Guasdualito

Agradeciendo por la solidaridad y convencido que pronto estará en libertad, el preso político Eduar Cogollo, envió un mensaje desde la sede del Sebin en Guasdualito, municipio Páez del estado Apure, donde está recluido desde el pasado 17 de diciembre, acusado, junto al concejal Carlos Andrés García, por las protestas que terminaron con el saqueo de tres bancos, por parte de manifestantes que reclamaron porque no pudieron depositar sus billetes de 100 bolívares.

En el escrito, divulgado por la esposa de Cogollo, son reiteradas las palabras de apoyo a muchos ciudadanos que lo han visitado en prisión, pero también da espacio a reclamos a la dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD local) por considerar que “por miedo” no se han pronunciado con firmeza.

“Queremos dar gracias a los cientos de personas que confían en nuestra inocencia, sabemos que no estamos en una democracia plena. Cada día con dolor vemos que no hay muestras de mejorías en lo económico, social y político. Somos presos políticos, pues no existieron pruebas que demostraran culpabilidad, existe la presunción y pudiéramos estar en libertad, afrontando el proceso, entendiendo que en Venezuela “eres inocente hasta que demuestres lo contrario”, pero se aplica: “Estás preso hasta que demuestres tu inocencia”, pero con fe en nuestro Señor Jesucristo se demostrará nuestra inocencia”.

Recordemos que ambos dirigentes de la tolda aurinegra son acusados de cuatro delitos.

A Cogollo lo imputaron por instigación a delinquir, daño violento, agavillamiento e incendio en grado de participación; mientras que a García lo acusan de Instigación pública a delinquir, daño violento, incendio en grado de participación y hurto.

“A nuestros amigos de la MUD, pido a Dios no vayan a vivir lo que hoy vivimos por falta de solidaridad y entendemos el miedo que los cobija, pues el comunicado que se leyó en diciembre fue casi obligado y a regañadientes, un pequeño grupo fue el que los acompañó, aun cuando saben que somos inocentes de lo que se nos acusa. Dios los cuide a ustedes, pero cuenten que si les pasa algo a uno de ustedes contarán con nosotros. No los culpamos, la solidaridad es en los momentos difíciles, pero hay un pueblo que nos apoya que nos da confianza”.

Cogollo también cuestionó a Primero Justicia y Voluntad Popular en el Alto Apure por, según él, impedir que los dirigentes de la organización levanten la voz por sus compañeros de militancia.