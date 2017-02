Disputa entre El Aissami y Rodríguez Torres se siente en el Alto Apure, por Miguel Cardoza

Por Miguel Cardoza / Guasdualito

La llegada de Tareck El Aissami a la vicepresidencia de la República ha traído consigo, lo que analistas consideran, un mayor grado de radicalización al gobierno de Nicolás Maduro, asfixiado por la impopularidad derivada de una crisis económica que no cesa, profundizada por la inflación galopante, la cual es alentada por erradas políticas económicas y ausencia de libertades, como problemas de fondo.

La más reciente víctima del segundo al mando del país sería la Alcaldía del Distrito Alto Apure. El pasado viernes, una comisión del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que dirige el M/G Néstor Reverol, se llevó 16 unidades que habían sido entregadas en comodato hace dos años. Solo dejaron el carro de uso oficial del burgomaestre.

“Genera suspicacia que comenzaron por aquí, justo después de varios atropellos, como el ocurrido el año pasado cuando no aprobaron recursos para pagar a los trabajadores hasta diciembre y algunos no cobraron completo; además hasta el momento no ha llegado el dozavo correspondiente para este año”, cuestionó Leonardo Gómez, coordinador de prensa del ayuntamiento.

Es de resaltar que la Alcaldía Distrital del Apure está a cargo de Jorge Rodríguez Galviz, padre del exministro Miguel Rodríguez Torres. He allí el detalle. Ese parentesco parece tener respuesta a la medida que, pese a ser ejecutada por funcionarios dependientes del Ministro Reverol, podrían venir del despacho del exgobernador de Aragua.

Fuentes vinculadas a la Alcaldía Distrital del Alto Apure aseguran que “desde que El Aissami asumió la vicepresidencia le ha dado duro al general (Rodríguez Torres)”. Y aunque no dio detalles de otros “golpes”, la fuente recuerda que hasta un fuerte rumor, que pudo convertirse en veraz, circuló la segunda semana del año advirtiendo que había una orden de captura contra Miguel Rodríguez Torres.

De igual forma, desmembrar operativamente los despachos de la alcaldía altoapureña no es algo insignificante. No solo se trató de un aspecto moral, ya que afecta a su padre, sino que es uno de los pocos bastiones de poder político visibles que tiene el también exdirector del Sebin.

La acción, justificada en la supuesta necesidad de tener más unidades disponibles para reforzar los planes de seguridad en el país, también constituye un contundente respaldo al gobernador de Apure, Ramón Carrizalez, quien ha denunciado públicamente a Rodríguez Torres por supuestamente “conspirar” contra Nicolás Maduro. Y en el plano local le gana una a Don Jorge Rodríguez Galviz, a quién electoralmente no ha podido vencer.

Miguel Rodríguez Torres como conocedor a la perfección del manejo del chavismo, cuando hay fichas incómodas, debe tener claro a quién se enfrenta y si lo hace es porque ya tiene sus cálculos hechos.

¿Se lanzó a la presidencia?

Nunca lo ha dicho de frente, pero en varios sectores del chavismo crítico está comenzando a calar una plataforma política denominada “Desafío de todos”, que no tiene otro fin que darle sustento a una propuesta de Rodríguez Torres con evidentes intenciones candidaturales.

Sí, aspiraciones electorales. Una simple muestra son las imágenes publicadas recientemente en la cuenta en Twitter @RodriguezT4F. Giras y discursos con tono conciliador y de político.

Ya no es el típico funcionario de inteligencia que poco habla y aun menos opina de temas coyunturales en público. Ahora de exministro no denigra a la oposición ni se lanza de frente contra el Gobierno, aunque le lanza sus dardos, pero sin duda el estilo es de captar adeptos, es decir, votos.

Para ello el Alto Apure es importante. Es su centro de batalla y de allí están saliendo parte de esas ideas, o al menos el complemento de ellas, tanto así que su equipo, entre otros instrumentos, se ha valido de las redes sociales para dar la pelea.

Un solo ejemplo es el posicionamiento de etiquetas en Twitter que han llegado a competir con las del gobierno. No todas esas menciones son sufragios asegurados, pero escalar en la opinión pública cuenta y demasiado. Es fundamental para un aspirante a un cargo de elección popular.

En este escenario es válido intuir que la medida del MIJ contra la Alcaldía del Distrito Alto Apure no es un hecho aislado. La frontera es muy importante y parcialmente no está en manos “maduristas”.

Mientras en el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) todo parece indicar que tendrán como candidato presidencial a Tareck El Aissami, en el chavismo crítico aumenta la aceptación de Miguel Rodríguez Torres, ello es un gran dolor de cabeza para quienes aún gozan del poder, porque se trata de un aliado cercano del expresidente Hugo Chávez, quien es el sustento ideológico de la izquierda nacional.