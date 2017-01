El abandono de cargo mostró los desacuerdos de la MUD

La bancada oficialista se retiró. Sin embargo, eso no impidió que el acto continuaraFotos: EFE

Según el artículo 233 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, el Presidente de la República puede ser inhabilitado y revocado de su cargo por faltas absolutas contempladas en la Carta Magna, tales como la muerte, el diagnóstico de una enfermedad mental, la renuncia voluntaria o el abandono de cargo.

Es por ello que invocando la facultad otorgada por la Carta Magna, la Asamblea Nacional, único órgano que puede declarar el abandono de cargo, aprobó este lunes 9 de enero por mayoría simple (106 votos a favor) la ausencia del presidente Nicolás Maduro al no cumplir con sus funciones.

La sesión extraordinaria convocada por Julio Borges, actual presidente del Parlamento, inició a las 2:30 pm, hora acordada. Juan Pablo Guanipa, diputado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), presentó el acuerdo en el cual citaba las razones y situaciones en las que el Ejecutivo incurrió en abandono de cargo.

Sin embargo, Juan Marín, diputado por la bancada del Gran Polo Patriótico, condenó que la plenaria debatiera tal punto y calificó como errónea la lectura que, desde la oposición parlamentaria, se le da a la Constitución.

Por su parte, Enrique Márquez, presidente de Un Nuevo Tiempo (UNT), rechazó las declaraciones de Marín y aseguró que desde la AN continuarán con sus funciones aún cuando saben que en Gobierno hará de ello “una mofa”.

Asimismo, se dirigió a la bancada oficialista, quienes le gritaban, “UNT no está de acuerdo con esto”, y les informó que su partido apoyaba la decisión de la mayoría del Poder Legislativo.

Pedro Carreño también levantó su voz por el oficialismo y reiteró que la nueva junta directiva es ilegal porque el Parlamento continúa en desacato, “así como todo acto que se dé amparado en la AN. La sesión de hoy no tiene valor alguno, ya que no han acatado las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia”.

“Movilizaciones masivas”

Freddy Guevara, primer vicepresidente de la AN, señaló que existe abandono de cargo aunque Maduro este presente en el poder ya que en ha dejado de cumplir con sus funciones.

“Asumimos que estamos en dictadura y como tal, no se puede llegar a una salida electoral sin una avalancha popular”, sentenció Guevara.

Afirmó que la salida de este Gobierno “se dará con una movilización masiva de los venezolanos”. A su juicio todos deben olvidarse de “las ilusiones institucionales, es mentira que la gente que secuestró los poderes los va devolver”, dijo.

El también coordinador nacional encargado de Voluntad Popular hizo un llamado a las Fuerzas Armadas a “no llenarse las manos de sangre protegiendo a una cúpula, que sólo quiere llenarse los bolsillos”.

Henry Ramos Allup, concluyó el debate y explicó a la bancada oficialista el significado del término “abandono de cargo que dicta la Constitución” y citó punto por punto los artículos que avalan la declaratoria.

Asimismo, se dirigió al diputado Marín, a quien le dijo: “vamos a votar por el abandono de cargo porque lo hay (..) Su Gobierno es totalmente fallido y forajido y esta declaratoria es una forma de solucionar la crisis”.

Desacuerdos de la MUD salen a flote

Minutos antes de que se realizara la votación al único punto de la plenaria Juan Pablo García, del movimiento político Vente Venezuela, pidió a la directiva que la votación fuera nominal, acción que sorprendió a todos los diputados llegando incluso a generar reacciones agresivas de algunos.

Después de someterlo a votación y verificar que 106 diputados aprobaban el acuerdo, se observó que Juan Pablo García, quien solicitó la votación nominal, sí voto a favor del acuerdo, dejando en desconcierto a todos.

Por su parte, la bancada oficialista se retiró. Sin embargo, eso no impidió que el acto continuara. Finalmente, el presidente de la AN, Julio Borges, procedió a declarar oficialmente el abandono de cargo del Presidente de la República, en conformidad con lo establecido en el artículo 233 de la Constitución y en la sala se escuchó “elecciones ya”, además de aplausos y felicitaciones.

