El Aissami aseguró que acusación de EEUU busca vulnerar su orgullo

El Aissami aseguró que "la justicia norteamericana esta usando a cuatro narcotraficantes que capturados en mi gestión como jefe de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) en mi contra" / Foto: Archivo

“Me siento privilegiado, estoy convencido de que vamos por el camino correcto ante tal ‘infamia’ del Gobierno EEUU”, afirmó el vicepresidente ejecutivo de la República Tareck El Aissami en relación a las acusaciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en su contra por su presunta relación con el narcotráfico.

En entrevista con José Vicente Rangel por Televen aseguró que con esta acción se trató de vulnerar su orgullo. Para el también militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) la acusación es su contra es una “patraña”.

Agradeció a todos los que han emitido su apoyo por la infamia, afirmó estar con su orgullo intacto.

Señaló que las acusación en su contra se deben a “la intención que han tenido durante dos gestiones de los EEUU, George Bush y Barack Obama, que terminaron con esta última acusación, es parte del coletazo Obama, de las mafias maiamera que tratan de poner mal a Venezuela”.

Respaldó la decisión de Conatel en contra de CNN en español, canal que según su criterio busca generar una confrontación impredecible contra el país, tratar de colocar en la opinión pública que Venezuela es un estado al margen de la Ley para que intervengan las instituciones internacionales y relacionar a los funcionarios públicos de tener relaciones con narcotraficantes.

Por lo que haciendo uso del derecho a réplica que condenó que se lo brindará CNN, publicó una carta en The New York Time en la cual expresó su rechazo ante las acusaciones su contra.

Calificó como una medida “ilegal, extraterritorial y violatoria” de sus derechos, además de “falsa”. “Yo nunca he tenido visa nunca la he solicitado, yo nunca he viajado a los EEUU, no tengo cuentas ni propiedades en ningún país del mundo. Montan un aparataje y tratan de darle un falso positivo para justificar sus acciones”.

En este sentido, aseveró que tal es el plan en contra de la Nación que “al presidente Nicolás Maduro le han secuestrado dos familiares (los sobrinos de la primera dama Cilia Flores) en los estados unidos”.

Sobre las actuaciones y la posición que ha mantenido la oposición venezolana, lamentó: “que triste oposición que lejos de, cuando menos, solicitar respeto a las instituciones del Estado que están siendo difamadas y ellos lo saben, se ponen del lado de los acusadores”.

Detalló que “la justicia norteamericana está usando a cuatro narcotraficantes que capturados en mi gestión como jefe de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) en mi contra”. Para él estas acciones “son una venganza de la DEA” hacia su persona.

Calificó de cinismo que los Estados Unidos que en vez de usar el sistema militar para evitar la entrada de la droga a su país, “ataca a Venezuela”.