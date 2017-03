En el hospital de Pariata los pacientes llevan hasta los recolectores de orina

Hace al menos un año el Ejecutivo regional habría prometido la dotación de 10 ambulancias con terapia intensiva, que aún no han sido entregadas Fotos: Corresponsalía de Vargas

Marighzell Lucena

Vargas

La falta de insumos mínimos en el Hospital Rafael Medina Jiménez, conocido como el Periférico de Pariata, similar a otros centros asistenciales en el país, obliga a los familiares de pacientes a llevar desde los recolectores de orina hasta mascarillas e incluso la guata requerida para la colocación de yeso en el caso de fracturas.

La crisis hospitalaria obliga a que, en el caso de los pacientes que requieren evaluaciones médicas especializadas o no, sean trasladados a otros centros privados de salud, por cuanto en el periférico no cuentan con reactivos para la realización de estudios habituales como el de hematológica completa. Además, la situación se agrava ante la falta de ambulancias para movilizar a los enfermos desde Pariata hasta Caracas.

La diputada de la Asamblea Nacional por Vargas, Milagros Eulate, advierte que a diario los familiares de pacientes deben sacar recursos de donde no los tienen para poder costear los insumos y hasta medicamentos. “No hay inyectadotas de 20 cc sólo de 3 cc, no hay profenid, ni novalcina sólo pocos calmantes y hay un alto déficit de antibióticos, hipertensivos o anticonvulsivos (…) Por eso, en el centro de salud médicos, enfermeras y pacientes hacen su mayor esfuerzo”.

La parlamentaria acusa al gobernador Jorge Luis García Carneiro, de negligencia, “por cuanto no se justifica que invirtiera cuantiosos recursos para celebrar los Carnavales y gastar dinero en la contratación de Diosa Canales, pues dejó nuestros hospitales sin dotación de ningún tipo, ni insumos ni medicamentos, a sabiendas de lo que representa para la entidad este centros asistencial para la población varguense”.

La señora Rebeca Pardo, de Carayaca, en 8 días que tiene hospitalizada su madre, ha tenido que llevar cosas tan simples como el recolector de orina, máscaras, pañales y hasta guantes. “Aunque el personal médico y enfermeras hacen su mayor esfuerzo, unos más que otros. Ahora decir que existe un sistema de salud pública gratuito y eficiente sería mentir, pues en estudios y exámenes hemos tenido que pagar lo que no tenemos, porque hasta la hematología completa, que es algo de rutina, se lo hemos hecho en laboratorios privados; aquí no hay nada”.

Similar testimonio es el del señor Iván Milano, quien tiene un familiar con infección respiratoria. Cuenta que en 10 días de hospitalización, sólo en estudios del tórax y otras evaluaciones especializadas, llevan más de 250 mil bolívares gastados. “Eso es por la medida pequeña, no incluimos ni gastos pequeños del día a día, de verdad es una locura”.

Sin ambulancias para llevar a pacientes a Caracas

En Vargas el traslado de pacientes que son referidos a los hospitales de Caracas es un riesgo y gasto que asumen los propios familiares ante la falta de ambulancias, pues las pocas que están operativas sólo realizan movilizaciones dentro de la entidad.

Recientemente Ender León, fue un testimonio vivencial de esta realidad, al no poder trasladar a su esposa en pleno trabajo de parto desde el Seguro Social de La Guaira hasta la Maternidad Concepción Palacios de Caracas, luego que le informarán que por falta de anestesia, su pareja no podía ser atendida en Vargas.

En un intento por conseguir la ambulancia en organismos como Protección Civil, los funcionarios le explicaron que “no hay unidades por falta de cauchos y repuestos”. Mientras que en los Bomberos de Vargas afirmaron “que la única ambulancia disponible es un jeeps acondicionado de manera improvisada, pero no reúne condiciones para traslados a Caracas”.

Aunque luego de que se generará cierta polémica en la opinión pública por el caso, apareció la anestesia y se atribuyó al médico suplente de turno “haber dado una mala información”, la esposa de Ender fue atendida en La Guaira.

En Vargas sólo los Bomberos Marinos y Aeronáuticos, al parecer, cuentan con ambulancias debidamente dotadas, pero no están disponibles para traslados de rutina. No obstante, hace al menos un año el Ejecutivo regional habría prometido la dotación de 10 ambulancias con terapia intensiva, que aún no han sido entregadas.

A finales de diciembre de 2016 el diputado por el AN, José Manuel Olivares, habría denunciado la grave situación con el tema de las ambulancias, pues para la fecha de 36 unidades sólo 3 estarían operativas, situación que aún se mantiene.