Experto electoral considera que el proceso de legitimación de partidos es inviable

Sánchez señaló que los partidos políticos se enfrentan a una "trampa" jurídica y técnica, producto de las interpretaciones hechas por el TSJ a la Ley de Partidos de 1964/ Foto: Referencial

El consultor y especialista electoral, Aníbal Sánchez, señaló que los partidos políticos se enfrentan a una “trampa” jurídica y técnica, producto de las interpretaciones hechas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a la Ley de Partidos de 1964, criterios que han permitido al Consejo Nacional Electoral (CNE) elaborar una reglamentación que hace totalmente inviable el proceso de renovación de partidos.

“Este nuevo proceso de legitimación de partidos es totalmente inviable desde un punto de vista estadístico y operativo. Solo en el estado Miranda cada uno de los seis partidos convocados para cada fin de semana deben llevar unos 10.213 militantes (0,5% del Registro Electoral) lo que equivale a una movilización estadal de 61.218 electores, que entre las 24 máquinas que planeaban colocar promediaría 2553 electores cada una, lo que significa 182 electores por hora. Ahora, ustedes han hecho el ejercicio de cargar sus datos de dirección, centro donde vota, nombre, contactos, seleccionar un partido y cargar cuatro huellas; ¿cuánto se tarda? porque en este diseño del CNE tendrían que hacer 3 personas por minuto. No es más que una trampa jurídica y técnica que coloca a los partidos políticos en una situación muy delicada porque cambia lo que hasta hace un año era la relación militante-partido, y lo remplaza por una relación militante-CNE-partido donde el órgano electoral controlaría las denominadas nóminas de militantes”.

Sánchez indicó que el número de máquinas asignadas no corresponde con el número de electores en cada estado. “Aquí vemos variables estadísticas no consideradas, como sería el caso del estado Zulia donde a pesar de tener el 12% del Registro Electoral solo le asignaron el 5,7% de las máquinas. Mientras que al estado Táchira con solo el 4% del Registro Electoral les dieron el 7,3% de las máquinas. Al Municipio Heres le dieron 3 máquinas mientras que Puerto Ordaz no recibió una sola máquina” puntualizó.

Recordemos que el pasado martes 21 de febrero integrantes de la Subcomisión de Asuntos Electorales y Derechos Políticos de la Asamblea Nacional, dirigidos por el diputado Luis Stefanelli, entregaron sendas misivas al Directorio del Consejo Nacional Electoral para solicitar información al ente sobre las variables y condiciones estudiadas para hacer la selección de los puntos, máquinas y turnos usados en la renovación de los partidos, pese a no haber podido entrar a la sede del órgano electoral. “En esas misivas se insta a convocar a Regionales de acuerdo al artículo 42 de la Ley de Procesos electorales y no supeditar un evento administrativo a un mandato constitucional”, puntualizó.