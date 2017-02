Fallece niña con cáncer que denunció en la AN falta de quimio en el JM de los Ríos

Hace unos días subimos en mis redes una foto con niños con cáncer que acompañaron a sus madres en la Asamblea Nacional. Ellas denunciaron la falta de quimioterapia para sus hijos. Una de ellas es Victoria, la más grande, es prima de una de mis pacientes. Victoria acaba de fallecer, no la derrotó el cáncer, la derrotó no contar con el tratamiento necesario para tratar su enfermedad. Victoria, cuando fue a la Asamblea y le tomamos esta foto, nos dijo que quería ser médico y diputado. Hoy sus sueños se apagaron, hoy una niña que no debió morir, una niña que en cualquier parte del mundo se hubiese salvado, nos arruga el alma de dolor y de rabia; pero por VICTORIA y por todas esas historias reales de personas que mueren a diario por no contar con medicinas, por la inhumanidad de Nicolás Maduro, seguiremos luchando por la vida, por la salud y por el cambio. Ya basta de tanto dolor, transformemos tanta indignación en fuerza para salir adelante y exijamos con contundencia nuestro derecho a tener salud, el derecho de nuestros niños a tener SUEÑOS y un futuro DIGNO. #Venezuela #Cancer #oncología #oncology #AN #asambleanacional #jmdelosrios

