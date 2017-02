Fernández calificó inconstitucional intervención de Contraloría a la AN

Denis Fernández explicó que desde la Directiva de la AN esperan la visita de la Contraloría, "tal y como nos enteramos por los medios de comunicación, y no por ellos mismos" / Foto: Archivo

La Segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, diputada Dennis Fernández, denunció la inconstitucionalidad de la intervención de la Contraloría General de la República al Parlamento venezolano.

Aseguró que están dispuesto a recibir a la Contraloría, “de institución a institución, pero al no venir en ese espíritu democrático, nosotros denunciamos la inconstitucionalidad de esta intervención, de un Poder Público a otro, sin que exista el debido procedimiento ni el entendimiento con la nueva Directiva de la AN”.

Asimismo, la parlamentaria por Acción Democrática, explicó que desde la Directiva de la Asamblea Nacional “hemos estado esperando, la visita de la Contraloría, tal y como nos enteramos por los medios de comunicación, y no por ellos mismos. No nos negamos a recibir ningún auditor, ni revisión, pero si queremos dejar claro que nos estamos preparando para el concurso público que designe a nuestro contralor interno, cosa que no ocurrió en las Directivas de la Asamblea Nacional anteriores, que eran subordinadas al gobierno nacional, a diferencia de esta Nueva Directiva”.

Subrayó que el Parlamento está comprometido “con hacer las cosas bien y en la lucha contra la corrupción, somos los primeros que queremos un control interno de la gestiones”.