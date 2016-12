Florido: La Unidad tiene que ser instrumento para el cambio político

El parlamentario por VP enfatizó que la presión popular de los ciudadanos en la calle junto a la dirigencia política son fundamentales para concretar el cambio de gobierno hacía la mejor Venezuela

El coordinador político nacional encargado de Voluntad Popular, diputado Luis Florido, insistió que es fundamental que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) revise su línea política, que pasa por concretar los instrumentos que conduzcan a #LaSalida de Nicolás Maduro del poder de manera constitucional y electoral, así como la ampliación de este espacio que incorpore a todos los sectores del país. “La Mesa de la Unidad tiene que ser un instrumento para el cambio político”, expresó.

“No es estar unidos por estar unidos, eso no es un objetivo en sí mismo, la Unidad es consecuencia de una estrategia que nos lleve al cambio político en Venezuela, esa es la condición de Voluntad Popular, que todos compartamos la misma política: la del cambio urgente. Este partido no declina sus posiciones, este partido va seguir en la lucha y no admite aquellos que juegan en retroceso, este partido juega hacia adelante. Nosotros lo hemos planteado, para Voluntad Popular es fundamental la política que seguimos los que creemos en un cambio. Para nuestro partido la política, lo hemos dicho claramente, son los instrumentos que te conducen a que Nicolás Maduro salga del poder de manera constitucional y electoral”.

Explicó que la presión popular de los ciudadanos en la calle junto a la dirigencia política son fundamentales para concretar el cambio de gobierno hacía #LaMejorVzla. “Hemos dicho a través del tiempo y hemos sido coherentes desde la fundación de nuestro partido en la necesidad de la utilización de la calle y el voto para el cambio. La calle como instrumento dinamizador de la salida constitucional y el voto como la concreción de esa salida. Es fundamental que la Mesa de la Unidad revise la política, todos los que coincidamos en la política del cambio son nuestros amigos, todos los que quieran salir de este gobierno son nuestros amigos, todos los que creen que el cambio tiene que ser pronto porque Venezuela no espera más son nuestros amigos, eso es básicamente lo que estamos estableciendo como parámetros dentro de la Mesa de la Unidad”.

Para el dirigente de Voluntad Popular es necesario que la Mesa de la Unidad se amplié a otros sectores del país. “Hemos planteado la ampliación de la Mesa, que todos los sectores estén representados allí y que podamos hablarle a los venezolanos de la credibilidad de una política en la cual no haya más nunca un recule. Que nosotros cuando establezcamos una meta le digamos a los venezolanos que vamos activar la carta democrática, no tengamos a nadie por detrás diciendo que no se active; cuando vamos a luchar por el tema del Mercosur, no tengamos alguien por detrás diciendo que eso es negativo; que cuando digamos que vamos a Miraflores, no haya nadie diciendo que no lo hagamos; que queremos el cambio político, no haya otro diciendo que vamos al 2018, es decir, en la Mesa tenemos que compartir que el cambio es urgente, que Venezuela no espera más, que hay gente muriendo por falta de medicinas y alimentos, que hay gente escarbando en la basura, es un compromiso de un partido estar a la altura del país, en Voluntad Popular damos el paso adelante para estar a la altura del país, sabemos que hay muchos en la Unidad que coinciden con esta política”, puntualizó.