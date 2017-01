Florido: “Tengo doble inmunidad: diplomática y parlamentaria”

El parlamentario denunció ante la Fiscalía General de la República una doble violación a su inmunidad parlamentaria

El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, diputado Luis Florido, consignó un documento ante la Fiscalía General de la República, en el cual denuncia una doble violación a su inmunidad parlamentaria y exige que sean establecidas las responsabilidades penales sobre este caso.

“Este viernes me detuvieron en el aeropuerto internacional de Maiquetía y me decomisaron el pasaporte. Alegaron que debía ser anulado por hurto, pero yo estuve fuera del país desde el miércoles, es decir, que no pude haber puesto ninguna a denuncia de robo. En mi caso, tengo doble inmunidad: diplomática y parlamentaria por ser diputado de Venezuela y tengo inmunidad Latinoamericana por ser diputado del Parlasur. En ambos casos tengo protección”. Asimismo, rechazó el hecho de que a los parlamentarios venezolanos no le sean otorgados sus respectivos pasaportes diplomáticos.

El también dirigente nacional de Voluntad Popular hizo un llamado a sus homólogos de la bancada de la Unidad Democrática para retomar una agenda contundente que permita el nombramiento de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral para que así pueda establecerse un cronograma electoral que permita a los venezolanos salir de la dictadura de Nicolás Maduro. “Debemos fijar un nuevo CNE para poder rescatar el referendo revocatorio y convocar unas nuevas elecciones. La agenda electoral es la conclusión a esta lucha que estamos dando los diputados de la República”.

Florido aseguró que el Gobierno pretende arrodillar a la Asamblea Nacional e informó que desde la Comisión de Política Exterior se ha estado trabajando en denunciar el secuestro del diputado Gilber Caro a instancias internacionales. “Esta labor ha dado frutos, grupos parlamentarios de todo el mundo se han pronunciado a favor de la libertad y del respeto a la inmunidad parlamentaria de nuestro hermano Gilber Caro. El gobierno está equivocado si cree que vamos a detener el trabajo para liberar a Gilber, a Leopoldo López, a Daniel Ceballos, a Antonio Ledezma, a todos los presos políticos y a toda Venezuela. Se equivocan con los parlamentarios, aquí hay fuerza y fe”.

A pesar del hostigamiento por parte de los funcionarios que se encontraban en los alrededores del Ministerio Público, el diputado pudo formular su denuncia acompañado por sus abogados, el secretario ejecutivo de la Unidad Democrática, Jesús “Chúo” Torrealba, los parlamentarios Ismael García, Winston Flores, Lawrence Castro, Rafael Veloz y la concejal metropolitana, Gladys Castillo.