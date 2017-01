Foro Penal: 2016, año del “efecto puerta giratoria” para los presos políticos

El director ejecutivo del Foro Penal Venezolano (FPV), Alfredo Romero, hizo este lunes un balance sobre la situación de los denominados “presos políticos” en Venezuela durante el año 2016.

A través de su cuenta en Twitter, el abogado publicó un gráfico en el cual se detallaron cuántos activistas fueron detenidos –por motivos políticos– a lo largo de cada mes de año, y a su vez, se indicaron el número de liberaciones efectuadas durante estos periodos.

“En este gráfico observamos en el transcurso del 2016 lo que denominó como el efecto puerta giratoria en relación con los presos políticos en Venezuela. Mientras liberan a algunos, encarcelan una cantidad incluso superior de los liberados”, explicó.

En este sentido, Romero indicó que mientras en el mes de octubre se realizaron dos excarcelaciones, otros 15 nuevos activistas opositores eran apresados. A su vez, “en diciembre liberaron a 10, 7 nuevos presos políticos entraron en las celdas del Régimen opresor”.

En total, en 2016 fueron liberados 43 presos políticos, al tiempo que 55 nuevos “presos políticos” fueron encarcelados en Venezuela.

De acuerdo con la información suministrada por el Foro Penal, el promedio mensual de opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro tras las rejas es de 100 aproximadamente, pues el año 2016 culminó con 103 privados de libertad.

“Sólo podemos considerar que el problema de los presos políticos se ha reducido (…) cuando este número promedio se vaya restando”, señaló Romero.

El pasado 31 de diciembre fueron puestos en libertad siete activistas políticos, entre los que destacaba el exgobernador del estado Zulia y miembro del partido Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales y el periodista Leocenis García.

This shows #politicalprisoners #RevolvingDoorEffect 2016 #Venezuela. While 55 were incarcerated, 43 were released. Today 103 kept in prison. pic.twitter.com/p0zngQ1eVZ

