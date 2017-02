Foro Penal solicitará medidas cautelares a la CIDH para  Joshua Holt

Foro Penal Venezolano (FPV) solicitará en los próximos días a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para el estadounidense Joshua Holt

La abogada del estadounidense Joshua Holt, quien ha estado preso en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), por más de siete meses acusado de posesión ilegal de armas, denunció que sigue sin derecho a la defensa, ya que el despacho de la jueza 21 de Control del Área Metropolitana de Caracas, no presta servicio desde el 29 de diciembre.

“La jueza Elena Casiani no atiende nuestro llamado y no tenemos a quién recurrir aquí para el caso de Holt ya que solo fue presentado El 4 de julio. Mi defendido ha sido víctima de tratos crueles e inhumanos, ha sido burlado de su religión mormona y también sufre padecimientos de salud sin poder ser atendido. Todo esto se denunció hace cuatro meses ante el departamento de Derechos Fundamentales de la Defensoría del Pueblo pero no hay avances”, dijo Jeannette Prieto Cordero este miércoles en rueda de prensa.

La abogada informó que lleva tres semanas sin poder ver a Joshua Holt ya que el Sebin le impide el acceso. Asimismo, afirmó que era un acto judicial “violatorio a su derecho la defensa el no permitir presentar argumentos en su defensa”, pues desde la detención el 30 de junio aún no ha iniciado el juicio. “Nos estamos apoyando en Foro Penal Venezolano para buscar ayuda de organismos internacionales de derechos humanos para Holt y su esposa Thamara Caleño Candelo de nacionalidad ecuatoriana y venezolana, ambos detenidos arbitrariamente y encarcelados en el Sebin. Hay una serie de violaciones sobre todo a sus derechos humanos”, alertó.

Instancias internacionales

Foro Penal Venezolano (FPV) solicitará en los próximos días a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para el estadounidense Joshua Holt. “Hay violación al derecho a la defensa, al debido proceso, y estamos pidiendo medidas cautelares para que al menos se abra el tribunal porque está cerrado”, dijo este miércoles Alfredo Romero, Director Ejecutivo de FPV.

La organización no gubernamental (ONG) también extenderá dicha solicitud a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y el Grupo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas.

Presos políticos

Romero adelantó que el caso de Holt se inclina hacía el de los presos políticos. “Es un rehén político, no sólo por la detención arbitraria y las violaciones de sus derechos humanos, sino porque el gobierno usa su caso con fines políticos, lo acusa de ser un espía”, aseguró.

Recordó el abogado de FPV que hasta la fecha en Venezuela hay 107 presos políticos, de los cuales, 17 tiene boletas de excarcelación “y el Sebin que es un organismo dependiente del Ejecutivo no acata las ordenes de los tribunales, y estás personas siguen injustamente privadas de libertad”, denunció.