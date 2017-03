GANA: “Urge la activación de la Carta Democrática”

La Gran Alianza Nacional (GANA) respalda la solicitud que hicieran varias ONG´s y organizaciones de Derechos Humanos, al Secretarios General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para la pronta activación de la Carta Democrática Interamericana, contra el gobierno venezolano.

Para el presidente de GANA, Enrique Aristeguieta Gramcko, la tiranía en Venezuela se profundiza; ejemplos de ello lo constituyen: 1) la reciente medida tomada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de evaluar el impacto de internet contra la “revolución chavista”, censurando aún más, a los medios de comunicación convencionales y redes sociales. 2) el nombramiento de Maikel Moreno como presidente del Tribunal Supremo de Justicia y, 3) el reciente encarcelamiento ilegal del profesor universitario Santiago Guevara. “Estos hechos se suman a la larga lista de violaciones a la democracia y a los derechos humanos. El sistema interamericano no puede permanecer indiferente frente a la destrucción de una nación hermana”, enfatizó.

Aristeguieta Gramcko reiteró además que “GANA es una plataforma de la sociedad civil creada en enero de este año, cuyo objetivo es, según indica su página VenezuelaGana.org “lograr un cambio de gobierno en Venezuela en el menor tiempo posible”.

Aristeguieta Gramcko aclaró que “GANA no compite con ningún otro movimiento, mucho menos con los partidos, puesto que no pretendemos lanzar candidatos, ni participar en elecciones. GANA no pretende absorber a nadie sino unir a todos. Queremos servir de enlace entre los grupos ya existentes, muchos de ellos dispersos, para lograr una gran unidad nacional que derrote a la dictadura”.