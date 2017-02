Germán González: El diálogo se construye desde las bases

González expresó que está a favor del diálogo entre Gobierno y oposición, porque cree que en la violencia no está la solución / Foto: Archivo

Por: Sofía Torres

German González, presidente del centro de estudiantes de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la UCV, aseguró que el pasado 17 de febrero se envió un claro mensaje al país: se defendió la autonomía y la democracia desde “la casa que vence la sombra”.

González sostuvo que decidieron no acatar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que buscaba la suspensión total de las elecciones en Venezuela y en ese sentido, rememoró la anulación del referendo revocatorio en 2016, así como la paralización de los comicios regionales y demás eventos democráticos.

El presidente electo del CEEEPA indicó que el 17 de febrero se desarrollaron las elecciones de Gobierno en la UCV, tras un amplio debate en el seno del movimiento estudiantil, la disyuntiva estaba en hacer esa elección o jugarse el todo o nada (hacer paralelamente las de cogobierno). Al respecto, señaló que privó la sensatez y se abrieron pequeñas ventanas democráticas.

Explicó que existen dos órganos de representación estudiantil en la Universidad Central de Venezuela, el gobierno y el cogobierno. “El primero abarca la Federación de Centros Universitarios y centros de estudiantes; el segundo, los consejos de escuela, consejos de facultad y Consejo Universitario”.

“La Federación de Centros Universitarios y los centros de estudiantes son órganos políticos, no jurídicos, es decir, no están contemplados en ninguna ley, ni se rigen por un reglamento, simplemente cuentan con el reconocimiento de las autoridades de la universidad, por lo que no entran en la sentencia de TSJ. Los cargos de cogobierno sí están regidos por la Ley de universidades”, puntualizó González.

Una dirigencia irreverente

Germán González pertenece a Impulso 10, movimiento que integra igualmente Rafaela Requesens, recién electa presidenta de la Federación de Centros Universitarios UCV.

“Logramos estos cargos porque apostamos al rescate de la representación estudiantil irreverente. La presidencia de Hasler Iglesias en la FCU fue muy gris, quizás no le hizo tanto ruido al Gobierno como gestiones pasadas. Rafaela Requesens y yo no estamos a favor de los profesores, seremos la voz de los estudiantes ante las autoridades, venimos a defender y a presionar para contar con las condiciones mínimas para ver clases”, dijo González.

Afirmó además que a lo externo conforman una dirigencia fuerte contra las adversidades que les impone el Gobierno nacional como estudiantes y jóvenes, y que seguirán luchando por las reivindicaciones del pueblo venezolano,cosa que ha caracterizado al movimiento estudiantil.

Impulso 10 nació en octubre de 2000, es el movimiento más antiguo de la universidad y ha ocupado todos los cargos de representación, según González, quien apuntó que este movimiento no solo ha dado líderes estudiantiles sino líderes políticos. “Nuestro primer presidente de la FCU fue Juan Requesens, hoy diputado a la AN”, precisó.

Una campaña de integración en la EEPA

“Hemos sido la punta de lanza contra el gobierno dentro de la Escuela de Estudios Políticos y en la universidad, es la referencia de Impulso 10. En esta oportunidad, localmente decidimos darle un ejemplo al país, que se construye con el reconocimiento mutuo de las partes, buscando los puntos en común para avanzar”.

González, presidente del CEEEPA, manifestó que la idea fue hacer una plancha única con todas las posturas y por ello se fusionaron cinco equipos: Intégrate, Visión, Creo, Alternativa (grupo de izquierda) e Impulso 10. “Estos 5 equipos crearon una coalición electoral llamada Juntos. La campaña fue de integración, pese a todas las diferencias que tenemos en el plano ideológico y en la forma de actuar, el punto de encuentro fue nuestra escuela, que es lo único que nos une”, alegó.

“En la contienda electoral se enfrentaron Hechos UCV y Juntos. Recibimos muchos ataques a los que respondimos a la altura de las circunstancias, el señalamiento era que le dábamos oxígeno al chavismo dentro de la escuela, sin embargo, no lo veíamos así , más bien lo vimos como un punto en común para avanzar y construir”.

“Decidimos dar un voto de confianza y logramos la victoria el 17 de febrero”, destacó González, al tiempo que alegó que los cinco equipos decidieron mantener una alianza más que electoral, política, para que la EEPA pueda generar debates y propuestas. “La primera escuela de estudios políticos no le decía nada al país, inmerso en una severa crisis. Con este ejemplo de unidad, de diálogo desde las bases, la escuela volverá a propiciar la discusión para que se entienda que la reconstrucción es de abajo hacia arriba”, opinó el dirigente estudiantil.

González expresó que está a favor del diálogo entre Gobierno y oposición, porque cree que en la violencia no está la solución.