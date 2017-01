GNB impide acceso al CNE a opositores en Cumaná

A escasos metros de la sede del CNE la marcha se encontró con una barricada de unos 60 efectivos comandado por el Cnel Mora, que impidió que los manifestantes llegarán a su objetivo Foto: Carolina Isava

Desde tempranas horas de la mañana la GNB colocó barricada, en la Av. Cancamure de la capital sucrense, con la finalidad de impedir el paso a la marcha que convocó la MUD para este 23 de enero.

Dirigentes políticos, diputados nacionales y regionales, organizaciones civiles y habitantes de Cumaná se concentraron con cacerolas, pitos y pancartas en las adyacencias de la Urb. Barrio Sucre, atendiendo el llamado que hiciera la Mesa de la Unidad Democrática.

Dicha concentración fue de poca asistencia, sin embargo una vez en el sitio, líderes regionales y coordinadores de los partidos políticos que integran la mesa, invitaron a los asistentes a que los acompañaran a la sede del CNE para entregar un documento donde se exigía al ente comicial la realización de las elecciones regionales, ya que el período de los gobernantes está vencido y se le informaran a la población sobre el cronograma electoral para la realización de los comicios.

Durante el recorrido los manifestantes gritaron consignas alusivas al respeto por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al derechos a la salud, alimentación y seguridad.

La marcha durante su recorrido estuvo encabezada por los integrantes de la MUD, el coordinador regional de VP Juan Hernández, los diputados nacionales Goyo Noriega y Juan Carlos Bolívar, así como los diputados regionales Paúl Elgüezabal y Fredis Guzmán.

A escasos metros de la sede del CNE la marcha se encontró con una barricada de unos 60 efectivos comandado por el Cnel Mora, que impidió que los manifestantes llegarán a su objetivo que era la entrega del documento.

Es importante destacar que los diputados Bolívar, Noruega y Robert Alcalá intentaron dialogar con el coronel Mora, quien en todo momento se negó a oír el planteamiento de los manifestantes, alegando “Yo estoy aquí para garantizar la seguridad y el resguardo de las instalaciones”, dijo.

Después de varios minutos insistiendo, le informó al diputado Robert Alcalá que sólo 4 personas podrían pasar, al que el mismo se negó “Todos los Venezolanos tenemos derecho acceder a las instituciones del estado”. Expresó

El parlamentario alegó además, “Yo no represento a 4 personas, represento a la mayoría de los sucrenses que votaron por mi para ir a la AN, que de paso ustedes no reconocen”. Puntualizó.

Después de tanto insistir finalmente un funcionario del CNE recibió el documento en las línea de la barricada, sin responder pregunta alguna que le hicieron los representantes de la MUD.

Agresiones a periodistas

Durante la manifestación un grupo de periodistas fue agredido. La barrera hecha por la GNB sólo permitió el paso y el trabajo a quienes trabajan para lo medios oficiales, mientras que el resto de los comunicadores recibieron insultos por parte de los castrenses.

La periodista Carolina Isava, quien es aliada de Espacio Público, además de hacer reportes para RCR y Analítica.com le bloquearon el paso y la invitaron a que no informara más lo que ocurría.

Además, del amedrentamiento recibió unas fuertes palabras del coronel Mora.