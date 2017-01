González: El país necesita de acuerdos y un ejercicio de la política

González precisó que este lunes la AN discutirá la declaratoria de abandono de cargo del presidente Nicolás Maduro, a quien acusan de ser responsable de la crisis del país

El nuevo jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Stalin González, aseveró este viernes, a propósito de la instalación de la Asamblea Nacional (AN) para el período 2017 – 2018, que bajo las circunstancias que enfrenta actualmente el país, es necesario lograr acuerdos entre los diferentes sectores políticos.

“Este país necesita de acuerdos y de un ejercicio de la política. No se puede seguir execrando al que habla con el rival. Cada de uno de nosotros representa una parte del país que piensa algo distinto. Eso no quiere decir que no podamos hablar, que no podamos tener una relación personal”, expresó el parlamentario en entrevista a Unión Radio.

En tal sentido, González dijo que espera mantener una buena relación con su homólogo oficialista, Héctor Rodríguez, jefe de la bancada del Gran Polo Patriótico (GPP), para trabajar en conjunto con el objetivo de “destrancar” el juego político y haya una salida a la crisis venezolano mediante un proceso electoral.

“Ni ellos pudieron acabar con la oposición en 17 años ni nosotros pensamos que podemos acabar o cambiar el chavismo en un año, año y medio”, remarcó.

Abandono del cargo

Por otra parte, el también dirigente del partido Un Nuevo Tiempo precisó que este lunes se discutirá la declaratoria de abandono de cargo del presidente de la República, Nicolás Maduro, medida que, según el legislador, ayudaría a la posibilidad de realizar elecciones en el corto plazo.

“Cualquier cosa en este país no funciona, qué hace el Gobierno y para que está. La gente va al mercado y no consigue lo que necesita, sale y puede ser víctima de la inseguridad, llegas a tu casa y no hay agua o se fue la luz; no hay transporte. Para qué quiere Nicolás Maduro seguir gobernando”, señaló González, al tiempo que dijo que si bien físicamente Maduro está ahí, en la realidad no ejerce el cargo.

Asimismo, sostuvo que, además de activar mecanismo jurídicos a través de la Asamblea Nacional, la oposición debe continuar con la ruta de la protesta pacífica como un instrumento para presionar los cambios políticos en el país, aunque consideró que también es relevante encontrar un punto medio a través de conversaciones y acuerdos, “para que le dé a Venezuela la salida a la crisis”.