Graterol: Aprobación Ley de policías hacemos justicia social

Graterol aseguró que con esta Ley es necesario iniciar el desarrollo de "un verdadero" plan de prevención del delito que vaya más allá de un patrullaje inteligente / Foto: Archivo

El Diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Falcón, Gregorio “Goyo” Graterol celebró este martes la aprobación de la Ley especial de Previsión Social de los funcionarios Policiales e indicó que con este instrumento se hace justicia social a ellos y sus familias, pues es una deuda de la Asamblea Nacional.

Graterol explicó que el proyecto de Ley tiene como objetivo elevar la calidad de vida del funcionario y garantizar que sus familias no queden desamparadas en caso de una emergencia, ya que “los altos índices de inseguridad hacen que salgan a exponer sus vidas diariamente, pero la dotación y la capacitación de los funcionarios es deficiente, consecuencia de la falta de políticas serias por parte del Gobierno”.

Inseguridad es igual a emigrar

El también coordinador regional de Primero Justicia en Falcón destacó, “para nadie es un secreto que la inseguridad es uno de los mayores problemas que aquejan a los venezolanos, miles de compatriotas han salido de nuestras fronteras buscando un mejor futuro en otras latitudes por miedo a perder la vida a manos de la delincuencia, que cobra vidas sin distingo de color político, religión o color de piel”.

Recordó que el estado Falcón es una de las entidades más violentas del país, debido a la falta de planes de seguridad que sean efectivos y también ante la falta de dotación y preparación de los funcionarios de la Policía Estadal y la Policía Nacional Bolivariana.

Coro se torna peligrosa

“En enero en Coro registramos alrededor de 40 muertes violentas, eso nos indica que la inseguridad se está apoderando de nuestra capital y se torna peligrosa, nuestros funcionarios policiales no están dotados para hacer frente a este flagelo y el Gobierno no le garantiza a sus familias no quedar desamparadas si en el cumplimiento de su deber perdiera la vida”, detalló el diputado.

Señaló que es necesario iniciar el desarrollo de “un verdadero” plan de prevención del delito que vaya más allá de un patrullaje inteligente que no responde a la realidad del país.

“En Venezuela no ha dado grandes frutos, en primero lugar porque no se alcanzan las zonas de mayor peligrosidad y en segundo término porque ante la falta de una dotación apropiada en muchos casos los policías no pueden salir a enfrentar a los delincuentes porque pueden perder su vida sin alcanzar el objetivo”, advirtió Gregorio “Goyo” Graterol.