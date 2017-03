Graterol: PJ- Falcón estamos listos para validar el 18 y 19 de marzo

Gregorio Graterol hizo un llamado a la militancia y a los falconianos que se identifican con el partido, para que apoyen con su huella la validación de la organización y "le propinen una nueva derrota al CNE" / Foto: Archivo

El coordinador regional de Primero Justicia en el estado Falcón y diputado de la Asamblea Nacional, Gregorio “Goyo” Graterol advirtió que la estructura y militancia del partido en la entidad están listos para asumir y superar el reto de la validación para el fin de semana del 18 y 19 de marzo.

Aseguró que están preparados para “vencer este nuevo obstáculo impuesto por un Consejo Nacional Electoral que en vez de incentivar la participación de los ciudadanos, impone barreras para salvaguardar a un ‘Gobierno fracasado’.

Destacó que Primero Justicia tiene 17 años en la calle y seguirá acompañando a los venezolanos hasta alcanzar por la vía democrática el cambio que Venezuela requiere.

“Los venezolanos saben nuestro compromiso, nos ven todos los días en las calles escuchando sus problemas y llevando el mensaje de la Unidad, nosotros estamos comprometidos con la necesidad de alcanzar el cambio en el país a través de la vía electoral, pacífica y constitucional, que nos tiene que conducir al rescate del derecho al voto y el poder de decisión de los venezolanos”, sentenció Graterol.

El parlamentario indicó que seguirá recorriendo cada uno de los sectores del estado Falcón, “el próximo fin de semana vamos a demostrarle al CNE y al Gobierno del presidente Maduro que en todo el estado Falcón Primero Justicia y la Unidad son un sentimiento que no van a poder vencer, los venezolanos vamos a derrotar nuevamente a este Gobierno que tiene miedo a contarse porque sabe que los venezolanos lo van a rechazar”.

Gregorio Graterol fue tajante al manifestar, la validación “es un otro paso para poner fin a este Gobierno que quiere jugar al totalitarismo, no vamos a dejarle al Gobierno la posibilidad de hacer elecciones con la oposición que ellos decidan. Venezuela no es Cuba y no vamos a permitir que copien en Venezuela el modelo de Nicaragua, en el que su presidente decide quienes le hacen oposición y quienes no”.