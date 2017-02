Guaidó: Régimen no detalla caso Odebrecht porque tiene rabo de paja

Aseguró que no es un hecho aislado que 24 horas antes de que Maduro se pronunciara sobre los casos de sobornos, el Sebin secuestrara a cuatro periodistas, incluyendo a dos periodistas brasileros

El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, exigió establecer responsabilidades sobre las personas que pagaron 98 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos entre los años 2006 y 2015. Sostuvo que el régimen de Nicolás Maduro no ha hecho las investigaciones necesarias del caso porque “tiene rabo de paja”.

Guaidó explicó que desde la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional se abrió una investigación sobre el caso. “Fueron pagados 98 millones en sobornos a funcionarios públicos venezolanos por parte de la constructora brasileña para la adjudicación de contratos de obras públicas, mientras el gobierno se pronunció casi dos meses después de las declaraciones del ex presidente de la constructora, Marcelo Odebrecht, ante el departamento de Justicia de EEUU.

Nicolás Maduro es un falso, tanto él como todos los sinvergüenzas del régimen son unos corruptos. No es casualidad que desde que se comenzó a hablar de corrupción en la Asamblea Nacional la bancada oficialista dejó de asistir a las sesiones, no solo son unos vagos, sino que no les interesa discutir el caso de Odebrecht porque no les importa el pueblo”.

El también coordinador nacional de organización de Voluntad Popular cuestionó que “si el gobierno nacional estaba en la capacidad de concluir las obras comenzadas por Odebrecht como aseguró el presidente Maduro, ¿por qué contrató a la constructora en primer lugar? Hay obras como el segundo puente sobre el lago que han recibido siete veces más recursos de lo que está contemplado en el mercado internacional y ni siquiera están concluidas”.

“Esos trabajadores de la comunicación me entrevistaron y recopilaban información acerca de las obras inconclusas de Odebrecht. El régimen se mantiene al margen porque sabe que estamos a punto de desmontar la olla más grande de corrupción en la historia de Venezuela”.