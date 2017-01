Guaidó: TSJ no cercenará nuestro derecho a ejercer funciones de control

Guaidó reiteró que el Parlamento se encuentra en asedio y perseguido por el Gobierno Nacional al que acusó de desconocer la expresión popular y el voto del pueblo / Foto: Archivo

El nuevo presidente de la Comisión Permanente de Contraloría, diputado Juan Guaidó, insistió este martes que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), no cercenará las facultades que posee constitucional y reglamentariamente la mencionada comisión.

Agregó que tocarán las puertas de todos aquellos despachos gubernamentales en los cuales su titular se niegue a asistir a una citación emanada de la Asamblea Nacional.

“Tocaremos las puertas de esas oficinas y le diremos a ese funcionario que tiene que responder ante el pueblo venezolano”, dijo el parlamentario.

Estas declaraciones fueron emitidas por el parlamentario este martes, durante el acto de instalación formal de la Comisión Permanente de Contraloría para el período 2017, el cual se llevó a cabo en el Salón Francisco de Miranda del Palacio Federal Legislativo.

Guaidó reiteró que hoy el Parlamento se encuentra en asedio y perseguido por el Gobierno Nacional al que acusó de desconocer la expresión popular y el voto del pueblo. “En consecuencia la labor de la Comisión será más dura”, precisó Guaidó.

Asimismo recalcó que no serán tolerantes con los actos de corrupción, flagelo que tildó como muy grave no solo en Venezuela sino en América Latina. En este caso se refirió al tema Odebrecht, en donde, señaló, se encuentran implicados varios países con las consecuencias negativas que ello implica para el pueblo.

Guaidó destacó que Venezuela hoy está desangrándose de manera lamentable porque vemos cómo mueren jóvenes porque no encuentran lo básico ni lo elemental como son las medicinas y los alimentos.

“Desde la Comisión de Contraloría seremos muy insistentes que no crean que por una sentencia que no es correcta van a cercenar el derecho que tenemos de ejercer la función de controlar a la administración pública”, afirmó el parlamentario al tiempo de insistir que si los funcionarios públicos que serán en los próximos días no acuden a la AN los diputados irán a sus oficinas y tocarán las puertas de sus despachos hasta que los atiendan.

Caso Chapo Guzmán

Con respecto a la supuesta vinculación que pudiera tener Venezuela con el conocido narcotraficante “El Chapo” Guzmán, actualmente extraditado y detenido en Nueva York, dijo que el tema es parte de la agenda que investigará la comisión de manera conjunta con la Comisión de Política Interior.

Otros puntos relevantes a tocar durante este período, según Guaidó, será el caso Odebrecht. De igual manera se conoció que trabajarán en una ley que vincule al ciudadano no solo en la contraloría sino en lo que tiene que ver con el acompañamiento en cada uno de los elementos.

Cabe destacar que los diputados que integrarán esta importante instancia parlamentaria son los siguientes: Juan Guaidó, (presidente), Carlos Paparoni (vicepresidente) Richard Arteaga, Conrrado Pérez, Ismael García, Robert Alcalá, Freddy Valera, Hernán Alemán, Adolfo Superlano, Nora Bracho, Carlos Berrizbeitia y Freddy Superlano.