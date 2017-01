Guanipa alertó que el Gobierno tiene planes para ilegalizar a la MUD

Guanipa hizo también un llamado a los organismos internacionales a observar y estar alertas de lo que está ocurriendo en Venezuela / Foto: Archivo

El secretario general de Primero Justicia y diputado a la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa denunció que el Gobierno esta creando un esquema de trabas para ilegalizar a la MUD como coalición y a los partidos políticos que la integran, dejando sin representación al 80% del país.

Aseguró que deben estar atentos ante las acciones que realice el Gobierno en las próximas semanas, “sabemos de buena fuente que durante este fin de semana, en reuniones de alto nivel, en el Gobierno ha explorado la posibilidad de que la MUD sea ilegalizada y evitar que nos midamos en la contienda electoral”.

El líder de la tolda Amarilla recordó los anuncios de la presidenta del Consejo Nacional Electoral CNE, Tibisay Lucena del 18 de octubre de 2016, cuando anunciaba que se realizarían en el primer trimestre de 2017 elecciones regionales y para el mes de febrero las primarias entre los partidos, pero hasta la fecha no se ha realizado nuevos anuncios, ni las fechas para la contienda.

“Quieren llevarnos al esquema nicaragüense, donde todas las elecciones sean entre ellos mismos y no se consulte de verdad al pueblo; pero Venezuela no es Nicaragua, aquí los venezolanos están acostumbrados a votar y decidir el rumbo y el futuro del país, así que no se equivoquen, nosotros exigimos a Tibisay Lucena y a todo el Gobierno a que convoquen de una vez elecciones en el país”, aseveró Guanipa.

El parlamentario hizo también un llamado a los organismos internacionales a observar y estar alertas de lo que está ocurriendo en Venezuela. Exigió que estos se pronuncien de manera contundente a favor de que hayan elecciones en el país este año.