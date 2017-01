Habitantes de Vargas atribuyen colapso del puente a la desidia oficial

Desde el 2014 ya los medios impresos de circulación regional venían reseñando la preocupación de la comunidad y advirtiendo sobre el estremecimiento que sentían al transitar por el puente Fotos: Corresponsalía de Vargas

Por Marighzell Lucena

Corresponsal Vargas

Desde el 2014 habitantes de la comunidad de Guanape II venían advirtiendo a través de la prensa regional, redes sociales, cartas y comunicaciones, a las autoridades regionales y municipales, sobre el posible colapso de la estructura, ante el deterioro progresivo y hundimiento del puente.

Ante los señalamientos del Gobernador de Vargas y del Ministro de Transporte Terrestre y Obras, de cuestionar el acontecimiento como parte de un acto de sabotaje, la comunidad rechazó la versión y responsabiliza tanto el primer mandatario regional como a la autoridad municipal de la región.

Marta Cabrales, vecina que reside a escasos metros de la estructura colapsada, formó parte del grupo que hizo denuncias y exhortos a las autoridades, a los cuales se les hizo caso omiso. “Yo misma le dije al gobernador cuando estuvo inaugurando la parada decorada en diciembre y su respuesta fue, que le dijera al responsable de reparar la cancha que nos limpiara el cauce (…) Ahora vienen con el cuento del sabotaje, anoche estuvo hasta el Sebin aquí, que dejen de ser tan ridículos”, dice.

Al igual que muchos varguenses, Cabrales caminó la tarde noche de este martes desde la Calle Los Baños hasta su casa, en Guanape, y como muchos otros guaireños, en retrospectiva, hacían referencia a la tragedia de diciembre de 1999.

En el marco del Plan Vargas 2005, recuerda Nagyewdy Salazar, que se efectuaron varias inspecciones con la intervención de autoridades de la extinta Corpovargas, quienes para el momento avalaron un tiempo de utilidad no mayor a 5 años. De eso hace al menos ya 8 años –dice- y fue la razón para estar vigilantes ante el progresivo deterioro del puente, “pero como nosotros no somos ingenieros titulados no se nos toma en cuenta (…) Nos están minimizando al 1000%”.

Mientras el tiempo corría a la espera de una solución momentánea, personas como José Prada, residente de Naiguatá, tuvo que pernoctar en su vehículo la noche del martes, él aguardaba la habilitación de la tan ansiada trocha para poder llegar a su casa.

“Salí el martes a las cuatro de la mañana a trabajar en Caracas, y la noche (del martes) la pasé en las adyacencias del Seguro Social (…) Ya hace más de 24 horas y sigo esperando para terminar de llegar a casa”, contó.

Desde el 2014 ya los medios impresos de circulación regional venían reseñando la preocupación de la comunidad y advirtiendo sobre el estremecimiento que sentían al transitar por el puente, vehículos de carga pesada, además de evidenciar un hundimiento, que finalmente termino por ceder.

También en las redes sociales, usuarios de la vía y la comunidad en general, no cesaron en hacer pública su preocupación y el llamado oportuno a las autoridades para que intervinieran con labores de mantenimiento e inspección, ante los cuales hicieron caso omiso.

