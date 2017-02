Helen Fernández: Detención de Ledezma es la demostración que estamos “en dictadura”

En entrevista para Analítica.com, Fernández afirmó que el caso de Ledezma es la evidencia “de que estamos en una dictadura”, escenario ante el cual, a su juicio, obliga a la oposición a dirigir sus esfuerzos para darle salida al actual “régimen”

Un 19 de febrero de 2015 efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) irrumpieron en las oficinas de la Torre EXA para arrestar al dirigente opositor y alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma. Este domingo se cumple dos años de ese hecho, tiempo en el cual aún no se ha emitido una sentencia sobre el caso.

Ledezma fue acusado por el Ministerio Público ante el Tribunal 6º de Control del Área Metropolitana de Caracas por los delitos de conspiración y asociación para delinquir, bajo la premisa que el alcalde promovía un presunto plan desestabilizador contra el Gobierno Nacional, el cual estaría descrito en el documento llamado “La Salida”, propuesto por este último y por los opositores Leopoldo López y María Corina Machado, en 2014.

Sin embargo, múltiples audiencias postergadas han incrementado las incógnitas sobre la situación del burgomaestre, al tiempo que su figura como “víctima” de la administración de Nicolás Maduro lo han proyectado dentro del debate internacional sobre, según han afirmado diversos voceros de la oposición, el deteriorado sistema democrático y de derechos humanos del país.

En entrevista para Analítica.com, la actual alcaldesa Metropolitana, Helen Fernández, quien tomó las riendas de este despacho tras la aprehensión del también militante del partido Alianza Bravo Pueblo, aseveró que lo está atravesando Ledezma es la evidencia “más fehaciente de que estamos en una dictadura”, escenario ante el cual –sostuvo– el bloque adverso al chavismo debe dirigir sus esfuerzos para darle salida al actual “régimen” gobernante.

Hoy se están cumpliendo dos años de aquella detención al alcalde Antonio Ledezma ¿Cómo se encuentra el funcionario luego de pasar tanto tiempo privado de libertad?

– A dos años de esa injusta y arbitraria detención del alcalde Ledezma debo decir que se está violando una de los derechos fundamentales de la sociedad: El derecho al voto. (Ledezma) sigue siendo el Alcalde Metropolitano de Caracas. Sin embargo, a pesar de lo que está viviendo, él sigue muy firme y el mensaje que envía es de optimismo, fuerza y unidad. Y además, pide que continuemos con el propósito de recuperar la democracia que nos han quitado, pues hoy en día Ledezma es la prueba más fehaciente de que estamos en una dictadura.

A su juicio, ¿el encarcelamiento de Ledezma forma parte de un plan del Gobierno Nacional para perjudicar a los ayuntamientos regionales encabezados por opositores?

– Es que Ledezma fue el que primero que atropellaron, el primero al que le quitaron su presupuesto. Actualmente las alcaldías están completamente asfixiadas y existen algunas que han sido tomadas por la violencia de este régimen con el único motivo de amedrentar a la oposición, que no debe dejarse intimidar. Sino todo lo contrario, que tiene que seguir con firmeza y con mucha fuerza, porque se trata de defender los valores fundamentales que son la justicia, la paz y la libertad, los cuales están absolutamente perdidos porque en nuestra Venezuela ya no existe democracia, ya no existe respeto a la dignidad del pueblo. Recordemos que fue vulnerado el derecho a elegir al no permitir el revocatorio, al no dar las fechas de las elecciones (regionales), estas últimas que están poniendo inalcanzables con la relegitimación de los partidos políticos, porque está claro que este régimen quiere consolidar en el país su dictadura. No podemos dejar que eso ocurra.

Para este día la Asamblea Nacional realizó una sesión especial para evaluar las condiciones de todos los “presos políticos” en el país, entre ellos Ledezma ¿Qué espera que transcienda de esta actividad?

– En esa sesión extraordinaria fue para tratar la violación de los derechos políticos y civiles en Venezuela, y esperamos que asistan todas las comunidades que en todas partes de Caracas que piden por la liberación del alcalde que eligieron con más de 700 mil votos. Es un paso para que pronto se haga justicia con relación a su caso.

Hace pocos días se conoció la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, en la cual el mandatario norteamericano pidió al Gobierno de Nicolás Maduro la liberación “inmediata” de dirigente de Voluntad Popular ¿Cuál es su opinión de este encuentro en el marco de la situación política que vive el país?

– Sin duda alguna, la comunidad Internacional ha despertado en su posición hacia Venezuela. Y una de las razones han sido las injustas de detenciones de Antonio Ledezma y Leopoldo López. En el caso de Ledezma el goza de la investidura democrática por su elección como alcalde. Además, ha llamado mucho la atención en el extranjero sobre por qué lo tienen detenido, si lo único que hicieron fue firmar un documento de transición como una salida constitucional. Lo mismo que actualmente estamos pidiendo todos en la calle. Ese es el único motivo por el que el Gobierno tiene a Leopoldo (López) y Antonio (Ledezma) en prisión. La comunidad internacional se ha dado cuenta bajo estos casos emblemáticos sobre cómo se ha venido violando los derechos humanos en nuestro país. Por ejemplo, lo que ocurrió esta semana con CNN en Español* le pasó también a Radio Caracas Televisión (RCTV)** y en su momento el mismo alcalde Ledezma alertó al pueblo de cómo el gobierno intentaba cercenar la libertad de expresión.

¿Siguen vigente los planteamientos enmarcadas en “La Salida” como una vía para solucionar los problemas de Venezuela?

– Por supuesto, La Salida aún es una propuesta vigente, era un documento de inclusión y absolutamente constitucional, que solo alertaba la crisis humanitaria y política que padecía el país en el 2014 y que en efecto se profundizó hasta ahora. Es un documento que todo el pueblo debe leer con la Constitución al lado, para que se den cuenta que fue una premonición de lo que hoy vive el país, pues no hay salud, ni alimentos y hay una inseguridad galopante que agobia a los venezolanos, a parte de las fallas de los servicios públicos.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) acaba de anunciar su esperada “reestructuración” estratégica ¿Cree que estos cambios han cambiado la ruta de la oposición hacia objetivos electorales, en detrimento del tema de los presos políticos?

– La libertad de los presos políticos sigue siendo una prioridad en todas las filas de la oposición. Todos los estamos exigiendo. Es una condición fundamental para entender que queremos estar en democracia. Un preso político es el emblema de una dictadura y entre esos emblemas también tenemos a los estudiantes detenidos por solo emprender una lucha por la democracia, por el futuro del país. El alcalde Ledezma ha sido uno de los artífices de la Unidad, pero esa Unidad no debe girar bajo ningún interés particular. Tiene que dirigirse al propósito de salir del actual régimen que está bajo un concepto de dictadura.

¿Y qué ocurrirá con el proceso de diálogo con el Gobierno? ¿Podría decir que esa ventana ya está cerrada para concretar las solicitudes de la coalición opositora?

– Desde Alianza Bravo Pueblo hemos sido mue enfático en nuestra posición. Un demócrata no puede negarse nunca a un diálogo, pero este debe ser sincero y serio, y aún no lo hemos visto. El diálogo actual es el cuarto en el que se avanza. En ninguno el gobierno ha dado respuesta. En el primero quien fue el vocero principal fue el mismo Ledezma. Sus peticiones no fueron cumplidas y ¿dónde está él hoy en día?… preso. Pasamos al diálogo actual, en el que se nos vendió una serie de acuerdos y ninguno se ha materializado. (El diálogo) es puro engaño. Este Gobierno lo que está tratando es de retrasar y llevarnos a un proceso en el cual no haya ningún tipo de seriedad. No es que no queramos conversar, solo pedimos un diálogo equilibrado y para ello hemos propuesto nombres (para ser mediadores), como lo son los expresidente Jorge Quiroga, Andrés Pastrana y Laura Chichinlla, quienes se han pronunciado por la libertad de los presos políticos en Venezuela. Además, siempre he dicho que un diálogo deben incluir a la sociedad que está sufriendo la crisis. Encuentros con aire acondicionado entre grupos parcializados no nos va a llevar a ninguna parte.

Bajo estas circunstancias ¿Cuál es la contrapropuesta de la MUD? ¿Son las manifestaciones de calle el método para lograr el cambio político que impulsa la oposición?

– La calle es nuestra salida fundamental. Es un escenario que no podemos perder. No importa quien convoque. Incluso no importa si llegamos o no a un sitio emblemático, porque lo que se necesita es elevar las voces pacíficas y hacerlo constitucionalmente. Lo relevante es que la ciudadanía entienda que cuando salimos a la calle, no lo hacemos porque nos convocó un grupo u otro, sino por un compromiso moral, ético, social y político con las futuras generaciones del país. Es una responsabilidad muy fuerte para quienes conducimos este proceso de cambio y además, porque la gente tiene que pensar nuestra democracia está nauseabunda y por ello, debemos que tomar en serio la máxima expresión de un ser humano: el derecho imponer nuestro sentir en cuanto al destino de la calidad de vida que queremos. Y definitivamente actualmente la vida que tenemos roza a un trato casi inhumano. Vemos que se pisotea a la gente en las colas, que no podemos salir a la gente de las casas por la inseguridad, que se nos mueren los niños en los hospitales hasta por un equipo médico y porque no hay remedios. Es decir, un país que fue llevado por el Gobierno hacia la absoluta destrucción… Pero, yo estoy segura que los venezolanos vamos a dejar una huella como la que dejaron los libertadores: férrea, heroica y muy persistente.

Habló usted de condiciones “inalcanzables” para renovar las nóminas de los partidos políticos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) ¿Eso quiere decir que la oposición ya descarta la realización de elecciones en el país?

– No, es el Gobierno quien deja claro que no se quieren contar en las urnas. Suspendieron el referéndum revocatorio y ahora tenemos esta validación de toldas políticas que es absolutamente cuesta arriba y casi imposible de cumplir, con las condiciones que nos ha puesto el CNE. De 4 mil máquinas, solo nos dan 300 en los sitios más difíciles. Nos están dando cuatro días para recolectar las firmas. Es una especie de labor psicológica que nos está imponiendo (el chavismo), por lo que realmente quieren es eliminar los partidos para ir a unas elecciones al mejor estilo nicaragüense. Y eso no lo podemos permitir. (La oposición) debe tener como primer lugar la salida de este régimen. En eso se debe dirigir la MUD para poder avanzar a elecciones verdaderas. No deberíamos caer en situaciones de candidaturas que, a mi modo de ver, están extemporáneas.

*El pasado miércoles 15 de febrero la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó la salida del aire del canal CNN en Español, por la presunta violación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, TV y Medios Electrónicos.

** Una similar decisión determinó Conatel en enero de 2010 contra la versión internacional del canal RCTV, al dejarlo fuera de las operadoras de cable del país.