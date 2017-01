Helen Fernández: El incumplimiento del Gobierno dinamitó el diálogo

Fernández considera "ilógico" la reposición de las conversaciones entre la oposición y los representantes oficiales, por el incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno Foto: Cortesía Alcaldía Metropolitana

“¿Hablar de diálogo? ¿De cuál diálogo? Si es que nosotros no hemos podido tener un diálogo equilibrado. Ninguno de los anteriores ha generado resultados que beneficien a los venezolanos”, así lo afirmó la dirigente por Alianza Bravo Pueblo (ABP) y Alcaldesa Metropolitana encargada, Helen Fernández al ser consultada sobre su posición frente al diálogo político con el Gobierno Nacional.

La dirigente de la tolda vinotinto, aseguró que el incumplimiento del Gobierno dinamitó la posibilidad de diálogo, a pesar de que el mismo contó con la absoluta disposición de los factores de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y el respaldo de amplios sectores de la comunidad internacional.

“Nosotros no nos negamos a conversar porque somos demócratas, pero tampoco podemos ir aplaudiendo todo lo que proponga el Gobierno, pues de lo contrario, no seriamos oposición”.

Fernández considera “ilógico” la reposición de las conversaciones entre la oposición y los representantes oficiales, por el incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno.

“El último intento de diálogo fue un total fiasco. No se cumplieron ninguno de los acuerdos que nos vendieron. No se logró la libertad de todos los presos políticos, el alcalde Antonio Ledezma sigue arbitrariamente detenido como muchos dirigentes y valiosos estudiantes, no se concretaron ninguna de las ayudas humanitarias internacionales”, reclamó.

Además dijo que a todo lo sucedido en 2016, incluyendo las conversaciones en la Mesa de Diálogo, hay que agregarle la desligitimación por parte del Gobierno hacia la Asamblea Nacional (AN).

“Ahora yo me pregunto, ¿cuáles son las señales de respeto al parlamento que ha dado este Gobierno? Sí están violando la inmunidad parlamentaria de los diputados. No solo detuvieron ilegalmente a Gilbert Caro, sino que también impidieron la visita de los asambleístas a San Juan de los Morros ¿Esas son las condiciones que nosotros debemos aceptar para sentarnos a dialogar? Pues no”, recalcó.

Luchar sin descanso

La Alcaldesa encargada reiteró, que para salir de la crisis política “en la que está sumergido el país”, se debe seguir “luchando” para que la voz del pueblo sea escuchada.

“Es Venezuela entera la que está pidiendo cambio y Maduro lo sabe (…) Hay que recomponer el Estado, hay que refundar al país con instituciones públicas descentralizadas que no se dejen contaminar por proselitismos políticos; hay que respetar las jerarquías en el ejercicio del poder nacional. Sobre todo respetar la jerarquía metropolitana, porque Caracas necesita coordinación y trabajo mancomunando; la ciudad capital se nos está cayendo a pedazos. Por estas razones, solo habrá un diálogo, cuando acepten también a nuestros mediadores, cuando liberen a nuestros presos políticos, cuando realmente haya una reflexión de aquel lado”, señaló.

Errores de la oposición

Al ser consultada, sobre los errores de la oposición, Fernández reconoció que “han sido varios”, pero entre los más importantes, el haber aceptado la destitución de los diputados de Amazonas y la arbitraria designación de los Magistrados.

“El primer traspié fue cuando aceptamos la destitución de los diputados de Amazonas. Fuimos benevolentes y pensamos que el Gobierno reflexionaría con esta acción pero nos engañaron. Pasamos por alto un antecedente importante como la arbitraria designación de los Magistrados, que hicieron para cumplir los proyectos personalistas del Gobierno y esos errores nos ha sentenciado. Debemos darle la cara a los problemas con coraje, valentía y democracia”, destacó.

La abanderada del partido ABP, puntualizó que “en Venezuela no tenemos Presidente de la República y por eso se le decretó el abandono de cargo. Los que están en las colas y los que sufren por la falta de servicios de salud, creen que hay un presidente, pues no, el presidente nos abandonó, este es un país abandonado y sin señales. Lo único que se ve es la unidad de un pueblo, por querer avanzar hacia un cambio que nos represente como venezolanos dignos”, finalizó.