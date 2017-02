Henri Falcón: El país está a las puertas de una tragedia

“Debemos tener la capacidad para elevarnos en nuestras diferencias y poder concertar, tenemos que dar pasos certeros de reconocimiento, respeto y tolerancia para lograr equilibrios y consensos"/ Foto: @aplibermerida

El gobernador de Lara, Henry Falcón, advirtió que el país está a las puertas de una tragedia ante la grave crisis generada por la escasez de alimentos y medicinas, la erosión del poder adquisitivo, la decadente situación de los servicios y la inseguridad. “Ojala que no tengamos que apelar a la violencia de ninguna de las partes. Nosotros esbozamos todo nuestro accionar en el marco de la constitución y rechazamos cualquier posibilidad de atajo y rechazamos el uso de la violencia como arma política”.

En entrevista a José Vicente Rangel en Televen, insistió en que el gobierno y la oposición deben poner de su parte y sentarse a dialogar, porque “si no logramos entendernos de manera civilizada e inteligente, si no ponemos por delante los intereses del país y no las ideologías que marcan nuestros partidos, si entramos a caminos de violencia, que puede agudizar la situación del país, pudieran entonces otros decidir por nosotros, ruego a Dios que eso no pase en nuestro país”.

“Debemos tener la capacidad para elevarnos en nuestras diferencias y poder concertar, tenemos que dar pasos certeros de reconocimiento, respeto y tolerancia para lograr equilibrios y consensos que nos permitan resolver los problemas como aspira la mayoría de la población”.

El presidente del partido Avanzada Progresista considera que deben darse pronunciamientos y acciones de las instituciones del Estado en el marco de la constitución que permitan una salida político-electoral para abordar las distorsiones económicas que redundan en lo social. “Nosotros somos hoy una gran tendencia en el país, hay una organización política de apenas 4 años pero ha tenido un crecimiento explosivo y tenemos presencia en todos los estados del país”, apuntó.