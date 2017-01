Henri Falcón propone enfocar esfuerzos en elecciones y protestas pacíficas

Falcón enfatizó que esa "visión excluyente y discriminatoria del Gobierno es lo que mantiene al país en caos y eso se debe cambiar" / Foto: Archivo

Este viernes, el Gobernador de Lara, Henri Falcón, hizo un llamado a la oposición venezolana para que fije sus esfuerzos en la exigencia de los procesos electorales tanto regionales como locales, así como en la movilización de calle pacífica, democrática y constitucional, para ejercer presión al Gobierno nacional.

“Vivimos en un país rico en recursos y con un excelente potencial humano, pero lamentablemente no contamos con un Gobierno que cumpla a cabalidad sus funciones. Este Gobierno ha generado caos y desorden, por lo cual debemos trabajar en función de cambiar el modelo desfasado por la vía democrática, constitucional y sobre todo en paz”, expresó Henri Falcón.

Expresó, que no hay crisis más aguda en ningún país de Suramérica como la que padece Venezuela. “Estamos tan mal, que nos damos el lujo de exhibir el récord de inflación más grande del mundo, producto del descontrol que impera en el Estado”, dijo.

El primer mandatario regional señaló que se debe explorar “sin ningún tipo de complejos”, la posibilidad de retomar las mesas de diálogo, para superar la crisis con éxito, urge un acuerdo político que conlleve a una transición para un gobierno de unidad nacional.

Destacó que la aspiración de la gente es que los actores de la política lleguen a un acuerdo en la resolución de los problemas humanitarios, “no hay fórmula distinta para destrabar este caos político que se presenta en Venezuela”.

Abandono de cargo

Con relación a la declaratoria de abandono del cargo emitida por la Asamblea Nacional, Henri Falcón manifestó que “formamos parte de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y esa decisión no fue debatida con la mayoría de las organizaciones políticas. Explicó que esta disposición de la Asamblea Nacional es ineficaz y además, es engañosa, porque no habrá elecciones en 30 días como algunos prometieron. “Se trata de una medida política más no jurídica”, aseguró.

“Cómo un país prospera bajo estas circunstancias. Para el Gobierno la Asamblea Nacional está en desacato y para la Asamblea Nacional no existe el Presidente. Entonces, ¿Cómo se interpreta eso?. Y lo más lamentable es que mientras eso sucede el pueblo se muere de hambre. Por ello, insisto en que lo más recomendable es sentarse en una mesa de diálogo. Evitemos una guerra, busquemos el entendimiento, en función de resolver los diversos problemas que afectan a todos los venezolanos”.

Persecución política a Capriles

Con relación a la supuesta persecución política en contra de Henrique Capriles Radonski, gobernador del estado Miranda, el mandatario regional comentó que se trata de un método que ha creado el Gobierno para sacar del camino a todo aquel que le incomoda. “Hoy acorralan a Capriles, mañana lo pueden hacer conmigo sin justificación alguna. Esas actuaciones la rechazamos contundentemente”.

Falcón enfatizó que esa visión excluyente y discriminatoria del Gobierno es lo que mantiene al país en caos y eso se debe cambiar, pero, dejando a un lado las aventuras, la violencia y las pretensiones de golpes de estado.

“Debemos avanzar en una solución que nos permita garantías de gobernabilidad futura porque aquí no se trata solamente de cambiar a un Gobierno, se trata de darle estabilidad política al nuevo Gobierno que, con el favor de Dios, pronto tendremos en Venezuela.