“Hostigamiento hacia Voluntad Popular ya es política de Estado”

El diputado de la Asamblea Nacional, Juan Andrés Mejía, advirtió sobre “la creciente ola de persecución que ha desencadenado por el régimen de Nicolás Maduro contra los dirigentes, activistas, diputados y alcaldes del partido político Voluntad Popular”.

Destacó los casos de los diputados Gilber Caro y Luis Florido, a quien el pasado viernes lo despojaron de su pasaporte violando su inmunidad parlamentaria en el aeropuerto internacional de Maiquetía cuando regresaba de República Dominicana.

“El hostigamiento hacia Voluntad Popular ya es una política de Estado. El diputado Gilber Caro cumple hoy 20 días en los que más que preso, ha estado secuestrado (…) a Luis Florido le fue anulado el pasaporte el pasado viernes en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Pretendían incluso dejarlo detenido quién sabe por cuánto tiempo. Exigimos que liberen al diputado Gilber Caro y el cese de la persecución, que dejen el miedo a los de Voluntad Popular”, sentenció.

Mejía informó que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIIDH) emitió una resolución que establece que Voluntad Popular, como organización política, es víctima de persecución sistemática por parte del estado venezolano.

“Si el Gobierno, si Nicolás Maduro, si Tarek El Aissami piensan que con estos atropellos van a mermar nuestra lucha, están equivocados y a las pruebas me remito: Leopoldo López tiene más de 3 años privado de libertad, donde se la han violado todos sus DDHH y aún así VP se mantiene firme”.

El dip. @gilbercaro cumple 18 días preso injustamente y sin haber sido presentado ante un tribunal. Hoy está de cumpleaños y tras las rejas! pic.twitter.com/ZSqvcnFQ7S — Juan Andrés Mejía (@JuanAndresMejia) January 30, 2017

Explicó que la resolución se refiere a los casos de David Smolansky, Freddy Guevara, Ismael León, Alexander Tirado, Raúl Emilio Baduel, Delson Guarate y Yon Goicoechea, por lo que en los próximos sus abogados brindarán más detalles sobre esta, “acudiremos a los entes pertinentes exigiendo que se cumpla esta resolución. También, queremos resaltar que el ataque no es contra VP ni contra las organizaciones políticas, ha sido también contra la Iglesia y contra todo aquel venezolano que se atreva a pensar distinto. Pretenden arrodillar a todo un país, no podemos permitirlo”.

Diálogo entre la oposición y el Gobierno

En cuanto al diálogo, celebró el hecho de que la Unidad Democrática “haya entendido” que no están dadas las condiciones para una negociación verdadera entre la oposición y el Gobierno venezolano. A su juicio es “un diálogo manipulado y entrampado no es la solución que estamos buscando los venezolanos, el pueblo nos exige que no tropecemos dos veces con la misma piedra. Nosotros exigimos que se mantenga la agenda de calle”.

Mejía hizo un llamado al pueblo venezolano a no dejarse desmoralizar ni desmotivar por las amenazas que expresan los voceros del Gobierno. “Ellos (el Gobierno) tienen un plan político para no hacer elecciones este 2017 porque saben que las van a perder. Si nos quedamos de brazo cruzados, si caemos en el juego del gobierno; entonces ellos ganaran la batalla”.