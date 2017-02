Incalculables se consideran gastos por celebración de Carnavales en Vargas

Organizaciones aseguran que esos recursos pudieron destinarse a hospitales y ambulatorios / Foto: Marighzell Lucena

En medio de la crisis económica que se vive en el país, el desabastecimiento, la escasez de alimentos y las necesidades que se viven barrio adentro, la celebración de los Carnavales Turísticos 2017 en Vargas ha incluido la realización de una serie de actividades que van desde la presentación de artistas polémicos como Diosa Canales, el dominicano Bonny Cepeda, Omar Enrique, Las Chicas del Can, Omar Acedo, Los Boys, Juan Miguel, Ronald Borjas o Gustavo Elis; además de las elecciones de reinas, festivales playeros, exhibiciones deportivas, desfiles de carrozas, entre otras.

Aunque de manera oficial no se ha dado a conocer a cuánto podría ascender el monto requerido para la realización de dicha festividades, hay quienes cuestionan que con gran parte de esos recursos, la Gobernación podría honrar la deuda que mantiene con el magisterio, adquirir ambulancias, culminar la sede de la Unidad Pie Diabético, dotar los hospitales y ambulatorios.

La organización Mujeres por Vargas, fue una de las primeras en hacer público su desacuerdo con la realización de este tipo de actividades, que a simple vista requieren de una importante inversión de recursos. Emely Martínez, coordinadora, señala que ante la grave situación del país, el colapso del puente de Guanape II, el deceso de una niña por arrollamiento a consecuencia de la desidia oficial, el fallecimiento de un bombero aeronáutico en similares circunstancias, así como la falta de alimentos, fallas en las escuelas, falta de dotación en hospitales y ambulatorios, fueron parte de las razones expuestas, para exhortar a las autoridades a desistir de la idea de llevar a cabo las festividades.

“El varguense esta sumergido en una realidad que consideramos más que suficiente razón para no celebrar los carnavales (…) Hay que pasearse por Vargas, recorrer no solo la avenida principal, en la región hay muchas zonas vulnerables; nuestros niños se desmayan en las escuelas y no se justifican gastar tantos recursos en carrozas y conciertos musicales”, dice Martínez.

De acuerdo a fuente vinculada al espectáculo, a groso modo sólo la presentación de la vedette Diosa Canales estaría por el orden de los 9 millones de bolívares, el dominicano Bonny Cepeda factura cerca de los 10 mil dólares, sin contar el merenguero Omar Enrique cerca de los 15 millones de bolívares, quien además es uno de los artistas que para su presentación realiza algunos requerimientos como la instalación de un sonido que incluya equipos de primera generación y cuya contratación se cotiza en la actualidad en un millón 800 mil bolívares. “Eso no incluye tarima, techo, luces, escenografía y otras variables del espectáculo como hospedaje de algunos artistas, insumos y logística”, explica la fuente.

Otras fuentes consultadas, aseguran que la decoración de una carroza no baja de un millón de bolívares y en el caso de Vargas, fueron al menos once las participantes, una por parroquia. Es probable que este gasto no incluya el alquiler del vehículo pesado requerido ni tampoco el pago del talento utilizado, como fue el caso de una de las carrozas que exhibió a un grupo de stripers.

Se suma a la lista de costos, las decoraciones de las paradas; cada una por el orden de los 600 mil bolívares, sólo en material sin incluir la mano de obra que oscila desde los 200 mil bolívares. Teniendo en cuenta el cronograma de actividades que inició con la elección de la Mini reina el 18 de febrero, seguido de la Reina de la Tercera Edad, la apertura del operativo de seguridad, el desfile escolar, la elección de la Reina de Carnaval, la Ruta del Tostón, el recorrido de carrozas y comparsas, el concurso de de construcción de castillos de arena, la exhibición de surf de remo y carrera de bananeros, los conciertos musicales con artistas nacionales, internacionales y regionales, y el concurso gastronómico de la FosfoVargas.

Todas y cada una de las actividades fueron previstas con la intención de posicionar a Vargas como un estado turístico y superar la cifra de un millón 172 mil visitantes que se registraron el año pasado. No obstante, para la coordinadora de Mujeres por Vargas “no estamos en un estado turístico, somos una región donde los temporadistas pasan al disfrute de los espacios abiertos pero no pernoctan”.

El diputado de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, a través de su cuenta de twitter manifestó también su rechazo a la magnitud con la cual se han venido desarrollando las actividades carnestolendas, haciendo énfasis en “que se trata de una cuestión de prioridad”.

