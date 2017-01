“Inconcebible que se viole derecho de venezolanos al pasaporte y la cédula”

Correa exigió se regularice la distribución de pasaporte y cédula de identidad por parte del Gobierno, a los ciudadanos en Venezuela y en cualquier parte del mundo / Foto: Archivo

El diputado a la Asamblea Nacional y Presidente de la Comisión de Asuntos Interiores, Seguridad y Defensa del Parlamento del Mercosur (Parlasur), José Gregorio Correa, considera inconcebible que a los venezolanos se les este violando el derecho a adquirir por primera vez o actualizar su documentación: el pasaporte y a la cédula de identidad, por supuestamente no contar con el material para ello.

Correa condenó que contradictoriamente existan recursos económicos y tecnológicos para “una cosa de exclusión y segregación como lo es el carnet de la patria, que no es más que un mecanismo que dice que los que no sean partidarios del Gobierno, no son beneficiarios de las bondades del Estado, cuando los recursos del Estado, son para quienes son partidarios del Gobierno y para los que no también”.

En ese sentido, criticó que, además no haya pasaporte para los venezolanos en el exterior “un venezolano no puede sacarse su pasaporte ni su cédula, porque los consulados son sencillamente, un monumento a la desidia y al abandono de nuestros connacionales en el extranjero”.

Es por ello que Correa exigió se regularice la distribución de pasaporte y cédula de identidad por parte del Gobierno, a los ciudadanos en Venezuela y en cualquier parte del mundo donde este un venezolano.