“Infraestructura UDO Bolívar no soporta más masificaciones en Medicina”

Desde 2008 hemos atendido una excesiva solicitud de cambios a Medicina. Se venían otorgando un promedio de 100 a 150 cambios por semestre Foto: Prensa UDO Bolívar

“La Escuela de Ciencias de la Salud atienden en la actualidad 7.500 estudiantes, de los cuales 4.300 corresponden a Medicina, 1.800 a Bioanálisis y 1.400 a Enfermería. Infraestructura que fue construida hace cinco décadas y media y que a lo largo del tiempo no ha contado con los recursos necesarios para irla modernizando y adecuándola a la exigencias de la alta matrícula estudiantil. A ello se une, que el Hospital Universitario Ruiz y Páez, que no sólo recibe a nuestros bachilleres, sino también a los de otras instituciones, no está en capacidad de garantizar la práctica a los futuros profesionales de la Salud. Por ello, es fundamental unir esfuerzos, tanto el sector estudiantil, laboral, autoridades y contar con el apoyo de los gobiernos nacional, regional”.

Así lo manifestó la Coordinadora Académica del Núcleo Bolívar, profesor Milagros Silva de Arriojas, destacando que la vieja Escuela fundada hace 55 años para la carrera de Medicina, con el transcurrir del tiempo, ha ido creciendo, superando en la actualidad los 7 mil estudiantes.

Una vez más, explica que la carrera de Medicina se imparten los dos primeros semestres en Cursos Básicos, del 3° al 6° en la Escuela, del 7mo hasta el grado en el Hospital Ruiz y Páez, por lo que los estudiantes requieren de un ambiente hospitalario para aprender de los pacientes, para aprender a realizar todos los procedimientos quirúrgicas contemplados en el pensum, para garantizar una atención preventiva y curativa.

-¿Ese crecimiento desmesurado obedece a los cambios de carrera hacia Medicina?

-Desde 2008 hemos atendido una excesiva solicitud de cambios a Medicina. Se venían otorgando un promedio de 100 a 150 cambios por semestre. Cambios concedidos por la Coordinación de Admisión y Control de Estudios General, por solicitud del Núcleo, a pesar que la Escuela de Ciencias de la Salud, apegado al Reglamento de Cambio de Carreras, establecía un cupo determinado.

-En entonces vigente Reglamento, establecía en su artículo 8vo, “Las Escuelas en función a su capacidad, decidirá el número de cupos aplicados a cambios de carrera a Medicina”.

-De igual manera, en el artículo 9no, apunta que “Cuando las solicitudes de cambio rebase dichos cupos disponible, los mismos se asignarán atendiendo las notas de los aspirantes”.

Destacó la Coordinadora académica, que “en el 2014, producto de la Toma del Decanato y de la huelga de hambre emprendida por un grupo de estudiantes, el Consejo Universitario aprobó 200 cambios, aun cuando la Escuela había

manifestado solo poder aceptar 80. Eso generó en el 2015 y 2016 se agudizara la masificación estudiantil en Medicina, tanto a nivel de la Escuela como del Hospital Ruiz y Páez”.

Subrayó: “La Escuela no dispone de aulas para albergar 400 estudiantes en las asignatura, situación que se agrava aún más, cuando las aulas disponibles han sufrido el robo de los aires acondicionados, lo que imposibilita impartir la docencia, no se garantiza el rendimiento estudiantil, y en ocasiones, para poder materializar las clases, se ha tenido que recurrir a espacios ajenos a la casa de estudios”.

Un problema que se extiende al Hospital

-¿Si bien, de alguna manera entre estudiantes, docentes y autoridades buscan alternativas para impartir las clases, ya la masificación no sólo arropa a la Escuela de Salud, traspasa sus muros y se adentra al Hospital Ruiz y Páez, donde no hay paciente para tantos estudiantes, ni tantos procedimientos quirúrgicos para garantizarle las prácticas a todos?

-Los servicios de Medicina están saturados. Los docentes atienden por grupos de 30 estudiantes para maniobras, para realizar diagnósticos. Es casi imposible. En la actualidad los procedimientos quirúrgicos no pueden darse como debe, debido a la masificación se están impartiendo de manera virtual, eso afecta la calidad académica que caracteriza a la UDO y que le es reconocida a nivel nacional y mundial.

-Esa es una realidad verdadera, como también lo es, el hecho que muchos bachilleres cumplen los requisitos para optar a cambio a Medicina, cumplen los criterios, pero, por las actuales circunstancias ello no basta, y nosotros no queremos ignorar los méritos de los estudiantes, sólo que el otorgamiento depende –como ya lo he explicado- de la capacidad de la Escuela, y, también del Hospital.

-Toda esta cruda realidad fue debatido por el Consejo Universitario el 16 de diciembre 2016, donde se adoptó suspender los cambios de Medicina en Bolívar y Anzoátegui, hasta tanto la Escuela de Salud dispongan de la infraestructura, así como contar con capacidad en el Hospital Ruiz y Páez, y, por ello, también se hace necesario adecuar la Red Ambulatoria, para que los centros Ambulatorios tipo II y III también sean receptores de nuestros estudiantes para las practicas, que se cuente con el personal necesario para su atención.