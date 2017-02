Jorge Rodríguez calificó a la Conferencia Episcopal como un partido violento de la MUD

Aseguró que se han convertido en expertos del diálogo y que continuarán insistiendo en un proceso de convivencia democrática

El alcalde del municipio Libertador y representante del oficialismo en el proceso de diálogo, Jorge Rodríguez, calificó este domingo a la Conferencia Episcopal Venezolana como un partido violento dentro de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

“La MUD tiene muchos grupos de gerencias. Tienen un grupo que se llama g4, unos que se llama g7, otro que es el g15. Luego tienen personalidades y además tienen un partido político que es muy violento que se llama la Conferencia Episcopal de Venezuela, que no se comporta como el representante de la Iglesia en Venezuela, porque entiendo que la voz de la Iglesia en el mundo es la voz del papa Francisco y el papa ha sido un convencido del diálogo en Venezuela”, explicó Rodríguez en entrevista televisiva en Televen, en el programa de José Vicente Rangel.

Según el dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) el proceso de diálogo en Venezuela es complejo.

“Hay unas pugnas tremendas y hay una profunda división en el seno de la derecha venezolana. Lo segundo son los promesas que hicieron en 2016, por la deposición violenta del Presidente es un golpe de Estado y eso fue una oferta engañosa, y lo tercero es que han sembrado una matriz de odio, que pernea a todos para que no puedan sentarse en una mesa de diálogo. A la oposición no le importa si Borges se compromete en secreto, o si Capriles no se lleva bien con Torrealba”, dijo Rodríguez.

Aseguró que se han convertido en expertos del diálogo y que continuarán insistiendo en un proceso de convivencia democrática.

“Quienes se han convertido en expertos en el diálogo ha sido la revolución bolivariana. Y ha sido asó, porque en distintas etapas en que se desató la violencia en diferentes años, tanto el comandante Chávez como el presidente Maduro han convocado al diálogo en Miraflores y en los 23 estados del país”.