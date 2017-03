José Antonio España: El Gobierno de Maduro tiene cara de hambre y de inseguridad

El diputado a la Asamblea Nacional y dirigente de Primero Justicia, José Antonio España, manifestó que debido a las malas políticas implementadas por el Ejecutivo Nacional, el problema del hambre y la inseguridad se ha agudizado en Venezuela, señalando que “el Gobierno de Maduro tiene cara de hambre y de inseguridad”.

En ese sentido expresó que “como nunca antes en la historia de Venezuela nuestro pueblo ha pasado tanta hambre, además de que vemos en cada esquina de nuestro país, a niños y ancianos hurgar en la basura para encontrar algo de comer, cada vez aumenta la deserción escolar y se incrementa la escasez de medicinas”.

A su vez el parlamentario por el estado Delta Amacuro aseguró que “Venezuela es un pueblo digno, fuerte, firme, pero está cansado, está harto de este gobierno que acabó con la producción nacional, que expropió y confiscó las fincas, las plantas, las industrias, que acabó con todo. Qué fácil es cogerse lo que otros han construido”.

“Este gobierno no ha levantado un dedo frente a la inseguridad, no ha hecho nada para frenar, para detener, para desmantelar la violencia desbordada en nuestro país”, sentenció España, quien además señaló que “la razón por la cual nuestros jóvenes se van de Venezuela a otros países a buscar un mejor futuro, es para no ser víctimas del hampa desatada, para no terminar muertos en una equina”.

Para culminar el dirigente de la tolda amarilla argumentó que “el gobierno de Maduro sembró el hambre y la inseguridad en Venezuela y además cosecha el rechazó y el repudio del pueblo”.