José Antonio Mendoza denunció altos índices de inseguridad en Maturín

En el marco de sus acostumbrados recorridos por Maturín para escuchar de la voz de sus habitantes los principales problemas que los aquejan, este martes el Diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad y Secretario General de Primero Justicia en Monagas, José Antonio Mendoza, rechazó el alto índice de inseguridad que afecta a gran parte de la población y que no ha obtenido respuestas por parte del Gobierno Nacional.

Mendoza no justifica que sectores como Juanico, La Puente, los Cortijos, Sabana Grande, Altos de Paramaconi y Boquerón de las piñas, sean una amenaza para los transeúntes. “Hay una obra en la Av. Rómulo Gallegos de Juanico inconclusa, que ha desembocado una ola de robos para quienes transitan por ahí, ya que la oscuridad permite que los amigos de lo ajeno se apoderen del lugar. Esta es una problemática que no solo afecta esta zona sino muchos de los sectores de Maturin, que por lo visto no tienen ni tendrán respuesta del gobierno nacional, regional y municipal”.

El diputado afirmó que ésta es una realidad que debe cambiar, al tiempo que exhortó a las autoridades a tomar cartas en el asunto. “Para algo los eligió el pueblo de Monagas y deben cumplir. No es justo que nuestro pueblo siga padeciendo las consecuencias de la ineficiencia de sus gobernantes. Cada calamidad que pasa nuestro pueblo, son mas motivos de lucha para cambiar el rumbo de este país que va a traducirse en votos y mas votos mas temprano que tarde” . Recalcó.

Finalmente, reiteró que los diputados y la dirigencia de Primero Justicia se mantendrá en la calle, escuchando los problemas y denunciándolos para lograr una solución. “Nosotros somos la voz de un pueblo que clama cambio, progreso y estabilidad y lo seguiremos siendo. Juntos tendremos la fuerza para hacer que las cosas cambien y estoy seguro que lo vamos a lograr”.