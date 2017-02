Jóvenes venezolanos exigen que cese la represión y la persecución

El candidato a consejo de escuela de la Facultad de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Gabriel Duarte, enfatizó que los jóvenes se mantendrán en las calles de manera pacífica

A 203 años de la batalla de La Victoria, el Movimiento Estudiantil Venezolano, acompañados de las Juventudes de Voluntad Popular, conmemoraron el Día de la Juventud en la calle con una protesta pacífica exigiendo #NoMásDictadura en Venezuela. Asimismo, en un acto simbólico recordaron a Bassil Da Costa y Robert Redman, asesinados por funcionarios del Estado el 12 de febrero de 2014.

La responsable del movimiento juvenil de Voluntad Popular en el estado Miranda, Mariana Suárez, aseguró que los estudiantes están recuperando las calles del país y que seguirán ganando espacios hasta conquistar la libertad de Venezuela.

Ya nos encontramos en la calle Élice de Chacao, listos para comenzar nuestra marcha por el Día de la Juventud. #12Feb pic.twitter.com/bPQGHtL7eq — Hasler Iglesias (@HaslerIglesias) February 12, 2017

“Hoy le decimos al gobierno que estamos recuperando las calles, porque este es el camino que dará fin a esta agonía. La juventud de VP está comprometida a conquistar la democracia; por eso este 18 de febrero, fecha histórica para nuestro partido, estaremos en la calle exigiendo no más represión y persecución. Llamamos a todos los venezolanos a participar y a moverse, sobre todo a la juventud. Creemos en los jóvenes, sabemos que la juventud está presente y seguirá dando la cara. Nos sobran las razones para salir a la calle: nos matan a nuestros amigos, se van del país, nos roban en las universidades. Tenemos que entender que esta lucha no es solo de nosotros sino de todos los venezolanos”.

El candidato a consejo de escuela de la Facultad de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Gabriel Duarte, enfatizó que los jóvenes se mantendrán en las calles de manera pacífica, pero con ideas contundentes y con un mensaje de esperanza para el pueblo venezolano.

El también candidato al consejo universitario de la UCV, Freddy Pelaez, reiteró que el llamado a la #LaSalida hecho por el líder Leopoldo López hace tres años sigue vigente. “Después de tres años la lucha sigue siendo la misma. Ahora tenemos a un gobierno opresor, estudiantes presos y diputados tras las rejas. Tenemos un régimen que día tras día coacciona la educación venezolana. Nuestra agenda será la calle, y acompañaremos a la sociedad civil en paz, por la democracia y la reconstrucción nacional. Exigimos justicia, libertad, paz y un país democrático, que solo obtendremos con la salida de Nicolás Maduro”.

En este sentido, el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), Hasler Iglesias, reiteró que los jóvenes están enfrentando a una dictadura y ratificó la continuidad de las protestas en la calle. “Hoy estamos nuevamente en unas condiciones mucho más críticas que las de hace 3 años; en una situación de represión, salud y educación sumamente críticas, y en un entorno en el que quieren hacernos creer que los ciudadanos están frustrados. Los jóvenes estamos frente a una dictadura que dice tener el control de Venezuela, pero vamos a seguir con las acciones de calle. Esto no es un episodio espasmódico, esta es una actividad que reanuda la agenda de calle permanente en Caracas y en todo el país”.

El responsable de Juventudes de Voluntad Popular en Caracas, Israel Hernández, envió un mensaje de esperanza a la sociedad civil. “Hoy la juventud sale a decirles que sí hay esperanza, nosotros no nos vamos a detener y mientras no nos detengamos, habrá fe. Estamos convencidos que la constancia y la resistencia es lo que nos traerá el cambio pacífico que exige Venezuela. Nos mantendremos firmes en la calle luchando por #LaMejorVzla, por la libertad de Leopoldo López y de todos los presos políticos ¡No nos vas a detener, Nicolás Maduro, no te tenemos miedo!”

Asimismo, la activista de la tolda naranja, Ana Karina García, aseguró que la única oportunidad que tienen los venezolanos para conquistar la libertad es a través de la lucha pacífica, pero contundente, desde las calles e instó a la ciudadanía a acompañarles el próximo 18 de febrero, día en que se cumplen los tres años desde el injusto encarcelamiento de Leopoldo López. “Estamos en una dictadura, Voluntad Popular lo ha dicho desde el 2014. Los jóvenes hoy hacemos una actividad simbólica. Seguiremos en las calles por esos 27 jóvenes que hoy están privados de libertad tras las mazmorras de la dictadura, por esos que murieron en el 2014 exigiendo libertad y justica. Le decimos al pueblo de Venezuela: necesitamos de cada uno de los ciudadanos para lograr el objetivo. Si no nos acompañan, esta dictadura no caerá. Este 18 de febrero llamamos al alzamiento de la conciencia, que cada uno se rebele y salga a las calles a exigir #NoMáDictadura”.

El concejal del municipio Chacao por Voluntad Popular, Alfredo Jimeno, acompañó a los jóvenes estudiantes y expresó que “hace 3 años el régimen se quitó la careta de democracia y se puso la de dictadura. En el 2014 nuestros jóvenes dijeron que querían un cambio pacífico, un cambio que se veía lejos y que tenía unas justificaciones que hoy se multiplican por mil. Hoy tenemos muchos más muertos, más cantidad de personas que no consiguen comidas ni medicinas, jóvenes huyendo del país, ellos nos dan muchas más razones y muchas más fuerzas para seguir protestando. Hoy incluso el chavismo está pidiendo cambio, por eso nuestro llamado es a seguir en la calle de manera pacífica, pero contundente. Este sábado Leopoldo López cumple 3 años injustamente preso y el mensaje es uno solo: #NoMásDictadura.”

Los padres de Geraldine Moreno, Bassil Da Costa y Robert Redman, estudiantes asesinados por la policía política del régimen durante las protestas del pasado de 2014, estuvieron presentes en la marcha que tuvo como destino final la Iglesia de la Virgen de Guadalupe, en Las Mercedes, donde hicieron una homilía especial en honor a los jóvenes caídos.