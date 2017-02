Juan Pablo Guanipa: “En el Zulia llegó la hora de las definiciones”

Guanipa quien representa a los zulianos en la Asamblea Nacional aseguró que trabajó para cumplir con el compromiso de luchar por aprobar leyes en favor de la producción nacional, de la solución a la inseguridad y de la descentralización

Juan Pablo Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional, desarrolló su presentación de informe de gestión del año 2016 en el gran salón del Aula Magna de la Universidad Rafael Urdaneta con presencia de altas personalidades del Zulia.

Maracaibo; 16 de febrero de 2017.- “Me he dedicado durante los últimos años a recorrer hasta el último rincón de nuestro estado Zulia. Y mientras más profundo hemos ido nos encontramos con más necesidades y abandono de quienes tienen la responsabilidad de gobernar. Con quienes conversamos siempre llegan a la misma conclusión: ‘esto no puede seguir así’. Yo también lo creo y no sólo es un sueño que he tenido desde niño. Es una convicción: el Zulia no puede seguir así. El Zulia tiene 22 años siendo gobernado por los mismos dos grupos políticos. 22 años saltando entre un cargo y otro y además entre pocos aciertos y muchos desaciertos. Basta ya de que dos grupos políticos se negocien puestos en el poder. Es el tiempo de luchar por elegir, es el tiempo para construir el Zulia”.

Guanipa quien representa a los zulianos en la Asamblea Nacional aseguró que trabajó para cumplir con el compromiso de luchar por aprobar leyes en favor de la producción nacional, de la solución a la inseguridad y de la descentralización.

Señaló que es hora de luchar por un estado libre y próspero. "En el Zulia llegó la hora de las definiciones y no de las negociaciones. Llegó la hora del Zulia".

Guanipa quien representa a los zulianos en la Asamblea Nacional aseguró que trabajó para cumplir con el compromiso de luchar por aprobar leyes en favor de la producción nacional, de la solución a la inseguridad y de la descentralización.

Detalló que cumplió con el 75 por ciento de las asistencias al Parlamento y el resto lo ocupó su suplente el diputado José Sánchez Mazuco. Su curul nunca estuvo vacío. Participó en 11 derechos de palabra, siete actividades de contraloría social en materia de salud. Siete en materia de educación y otros y 14 más en función de control de la administración pública. Realizó 137 actividades de atención a las necesidades de los zulianos, 40 actividades de atención a las comunidades del circuito 7. Encabezó la discusión de cinco leyes desde la subcomisión de Descentralización y Gobiernos Locales que presidió y organizó más de 35 consultas públicas en los diferentes municipios del Zulia. Apoyó 122 actividades en defensa de la democracia, el desarrollo, progreso y bienestar de Venezuela. En materia social impulsó el programa Juntos contra el Hambre y ha iniciado la constitución de los Comités Vecinales de Denuncias que va en pro de aportar a la solución de la inseguridad. En total fueron más de 400 actividades de parlamentarismo legislativo, social y de calle.

"Participes de todas estas actividades fueron también los concejales Jorge Luis González y Romer Rubio. Ellos deberían estar aquí compartiendo su trabajo pero el gobierno, que tiene todas las muestras de ser una dictadura, se lo impidió. Por eso debemos seguir luchando. Por rescatar nuestro derecho de elegir y de elegir bien. Démosle todos paso a lo nuevo para el Zulia".

Leyes de la Sub-Comisión de Descentralización y Gobiernos Locales

· Ley Orgánica del Estado Federal Descentralizado

· Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal (Ley del Catatumbo)

· Ley Orgánica del Poder Público Municipal

· Otras leyes: Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, Ley de Asignaciones Económicas Especiales, Leyes del Poder Popular

Leyes discutidas en las 35 jornadas de consulta pública en el Zulia

· Ley de Emolumentos del Personal Docente

· Ley de Impulso a la Producción Nacional

· Ley Especial de Seguridad Social para los Funcionarios Policiales

· Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal (Ley del Catatumbo)

· Ley Orgánica del Poder Público Municipal

Discusiones de Leyes desde la Comisión de Política Interior de la que es parte el diputado

• Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional,

• Ley de Limitación de la Telefonía Celular y la Internet en el interior de los Establecimientos Penitenciarios

• Reforma de la ley orgánica del Policía y del cuerpo de policía nacional

• Ley Orgánica de referendos

• Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia