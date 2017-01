Julio Borges: “La salvación del país está en la Constitución”

Expresó que el país requiere cambios urgentes, pues la crisis ha convertido a Venezuela en una gran familia que sufre / Foto: Globovisión

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, reiteró el llamado al Gobierno a respetar la Constitución y a realizar las elecciones de gobernadores y alcaldes que corresponden para este 2017.

En una entrevista en el programa Criterios, transmitido el domingo, en Globovisión, el parlamentario afirmó que el objetivo de este año es tener un gobierno de unidad nacional. “Al final aquí no hay que buscar otra cosa que no sea volcarnos a resolver la crisis del país”, dijo. “Maduro no está gobernando con la Constitución”, señaló.

El nuevo presidente de la Asamblea Nacional indicó que el Gobierno no cree en los venezolanos y no hace los esfuerzos necesarios para convertir a Venezuela en una nación productiva. Ratificó la necesidad de tener un Estado que estimule la producción venezolana y que se abra la inversión sin complejos: “Si le diéramos un pequeño impulso, este país se dispararía”.

Para Borges la Asamblea puede jugar un papel estelar en la resolución de los problemas políticos y económicos, pero expresó que el Ejecutivo lo impide mediante el TSJ: “El Gobierno sacó al Tribunal Supremo de Justicia para amarrar a la Asamblea Nacional”.

Asimismo, apuntó que aún desconoce la razón de la inasistencia de tres diputados a la sesión en la que nombrarían nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El camino es el voto

El dirigente de Primero Justicia afirmó que si tuviera la decisión en sus manos realizaría elecciones generales. “Aquí lo que hay que hacer es un gran plan de cómo vamos a salir del caos”, expresó, pues considera que es la mejor vía para legitimar todos los poderes.

Borges reconoció que la manera en que se manejó el proceso del diálogo “no funcionó”. No obstante, para este 2017 no descartó un diálogo abierto, e indicó que esperan al presidente en los próximos días en el Parlamento para rendir cuentas.

“Estamos dispuestos a cualquier cosa para salir de la crisis”, dijo. “No queremos un país donde nuestros hijos tengan menos oportunidades que nosotros”, añadió.

Igualmente manifestó que no está planteada una reunión formal para el 13 de enero, sino que es una fecha para ver qué se va a hacer en torno al proceso de diálogo.

El nuevo presidente de la AN agregó que sigue en pie declarar el abandono de cargo del presidente Maduro, pues el fin es que el pueblo venezolano vote. “La salvación del país está en la Constitución”, puntualizó. “La única manera de que el país puede salir del caos es apelando a la gente”, dijo.

Reiteró su llamado a las Fuerzas Armadas a ser guardianes de la Carta Magna y ser parte del desarrollo del país.