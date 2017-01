Julio Borges le toma la palabra a Maduro y pide elecciones generales

El diputado aseguró que no se ha comprometido "a nada" con el presidente de la república / Foto: AN

El nuevo presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, anunció que “le toma la palabra” a Maduro y se suma a la idea de realizar elecciones generales en este 2017.

“Si el presidente Maduro dijo que quería hacer elecciones para la Asamblea Nacional, le tomo la palabra: hagamos las elecciones que tocan este año, gobernadores, alcaldes, Asamblea Nacional y también el presidente de la República”, dijo este viernes en una entrevista en Venevisión.

Borges expresó que la única manera de darle otro rumbo a Venezuela es apelando al pueblo. “Lo que he propuesto en nombre de la Unidad es lo que el país quiere, un cambio radical”, afirmó.

“Maduro ha dicho que yo le he mandado mensajes, y lamentablemente debo decir que el presidente miente”, enfatizó. “No le he mandado ni mensajes, ni compromiso de nada”, añadió.

Asimismo, recordó que los diputados no cobran su salario desde hace 7 meses y que el Gobierno se ensaña en destruir al Poder Legislativo.

“Los diputados están devengando un sueldo básico que está cercano a los 50.000 bolívares, es mucho menos que un salario mínimo, pero además no lo cobran, no existe, porque el Gobierno decidió no enviarle al Parlamento para que no cobren los parlamentarios”, apuntó.

Advirtió que la Asamblea no traicionará a los votantes: “El Gobierno lo que quiere es amarrar a una Asamblea que sea arrodillada al gobierno”. “Ellos votaron para tener una Asamblea libre que sea contrapeso del gobierno, que proponga leyes, que controle, no una Asamblea que esté simplemente esperando que le guste al gobierno o no. Eso no puede existir”, indicó.