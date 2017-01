“Julio Borges se comprometió de palabra conmigo a acatar al TSJ”

Maduro, encabeza este miércoles el acto de presentación del Plan Carabobo 2017-2018 desde el Cuartel de la Montaña, en la parroquia 23 de Enero de Caracas

Este miércoles el mandatario Nicolás Maduro, aseguró que el potencial nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, se “comprometió” a “sumarse” a las iniciativas de diálogo y a cumplir con las instituciones del país.

“Mañana es 5 de enero, quién se va, pa’ dónde (…) La constitución escrita de puño y letra por nuestro pueblo (…) Esta constitución establece que el 5 de enero de cada año debe instalarse la Asamblea Nacional (…) El 5 de enero me informó el jefe del bloque de la patria, que ha sido convocada una reunión mañana de los restos de lo que queda de la Asamblea Nacional para reunirse, ya eso es un asunto de ellos, yo no me meto en eso, solo se que hay una estructura legal del país que debe respetarse, solo se que la mesa de diálogo que convoqué logró un documento firmado por los voceros de la MUD donde se comprometieron a obedecer y acatar los dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia, el documento está ahí”.

“Deben cumplir con el acuerdo firmado por mi amigo Jesús ‘Chúo’ Torrealba, dicen que tienen la intención de nombrar a Julio Borges como presidente de la Asamblea Nacional, es lo que dicen, se escucha (…) Julio Borges se comprometió de palabra conmigo a acatar al Tribunal Supremo de Justicia, y en segundo lugar a participar de todas las iniciativas de diálogo, ojalá cumpla la palabra, yo tiendo a no creer en nada de lo que ellos dicen, no soy cogío a lazo como dicen, pero Julio Borges empeñó su palabra, y yo espero que Julio Borges la cumpla, él me mandó a decir ‘ya el viejito loco se va, ahora vengo yo y si voy a dialogar’”.

“Mañana habrá un debate interesante en el hemiciclo de la AN, lamentablemente no tienen palabra para cumplir con los acuerdos firmados”. dijo, según reseñó Globovisión.