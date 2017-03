La UE contribuye con el empoderamiento de jóvenes madres y mujeres en Venezuela

Los embajadores de la UE junto a las beneficiarias del proyecto Niña-Madre, en Caracas/ Foto: Albermary Aponte

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, las beneficiarias de la Asociación Civil Niña-Madre asistieron a la residencia de la Unión Europea la tarde de este miércoles para compartir su testimonio y los logros obtenidos durante su paso por la organización, que desde el 2014 cuenta con el apoyo de la UE y sus Estados miembro, representados a través de sus embajadores en Venezuela.

“El sentido de este apoyo es dar dinero para que las organizaciones puedan hacer su trabajo y después puedan continuarlo, luego de que la Unión Europea finalice su período de financiamiento”, indicó la embajadora de la UE en Caracas, Aude Maio-Coliche, en un encuentro que contó con la presencia de los distinguidos representantes de la comunidad que tienen embajadas en Venezuela; la Directora de la organización Niña Madre, Gladys Madriz, y otros miembros de su equipo.

“La cuestion de ser madre cuando uno todavía es adolescente no es tan facil, sobretodo en un país donde es grande el índice de niñas embarazadas. Cifras de la Unicef de 2014 indican que 93 bebes nacen de cada 1000 adolescentes en Vzla, 23% de los nacimientos son de madres adolescentes entre 15 y 19 años, una cifra bastante alta cuando se compara con otros paises. Es por eso que la Unión Europea se compromete a apoyar a las madres jovenes con sus bebés y en sus proyectos de vida”, destacó la representante de la UE en Caracas.

Los embajadores se mostraron interesados y comprometidos con el apoyo de este área en el país, y enfatizaron la importancia de dar visibilidad a este proyecto, con el que la Unión Europea brinda herramientas a las niñas madres para lograr empoderarse y contar con medios y conocimientos que les permitan sacar adelante a su familia.

Las beneficiarias llevaron muestras de su talento, en conjugación con lo aprendido de los talleres que imparten en Niña-Madre, como Bombonería, Tejidos, Repostería, Pasapalos y artículos para fiestas (piñatas y chupeteros), y lo ofrecieron a los diplomáticos, quienes compartieron, escucharon las experiencias de las jóvenes, y degustaron su trabajo.

Embajadora de la Unión Europea en Venezuela, Aude Maio-Coliche, dio las palabras de apertura/ Foto: Albermary Aponte Las jóvenes compartieron la experiencia con los embajadores de Italia y Reino Unido/ Foto: Alejandro Armas Representantes de Alemania y Polonia conversaron con el equipo de la AC Niña-Madre/ Foto: Alejandro Armas Representantes de Francia y Grecia con beneficiarias de Niña-Madre/ Foto: Alejandro Armas Muestra de los productos realizados por las jóvenes formadas en AC Niña-Madre/ Foto: Albermary Aponte Bombones, pasapalos y repostería preparados por las jóvenes de Niña-Madre fueron degustados por los asistentes a la residencia de la UE en Caracas/ Foto: Albermary Aponte Los embajadores tuvieron la oportunidad de degustar los productos de las niñas madres/ Foto: Alejandro Armas Ofrecen bombones clásicos y rellenos/ Foto: Albermary Aponte Las niñas también muestran su talento en la confección de tejidos y artículos para fiestas infantiles/ Foto: Albermary Aponte

Apoyo en la formación financiera de las mujeres

La embajadora Aude Maio-Coliche informó que los proyectos están financiados hasta en un 90%, y en el caso de Niña Madre la contribución de la UE asciende a 468.910.70 euros (de un coste total de 521,011.89 euros). “Nosotros financiamos durante 36 meses, un período que termina en noviembre 2017”, precisó.

“Constantemente visitamos los proyectos y tenemos los informes, pero realizamos un evento particular por el motivo del Día Internacional de la Mujer. Quería justamente hacerlo con los embajadores de los países miembros para tener esta imagen, generar un impacto”, considerando que, mayormente, son mas hombres que mujeres, a lo que agregó: “No hay suficientes mujeres embajadoras. Estamos en el Día Internacional de la Mujer y tenemos que empoderar esa imagen, hay que desarrollar más eso”.

Aprovechó para puntualizar que hay que seguir uniendo esfuerzos en la igualdad de géneros: “Fundamentalmente pienso que cada persona tiene capacidades diferentes, y por eso no hay razón por la cual las mujeres no podrían ejercer cargos directivos, o por qué los hombres no podrían ocuparse de la educación de sus hijos, etc. Hay una separación aquí que, creo, podemos ir cambiando”.

Proyectos que apoya la UE

En este período, la Unión Europea apoya proyectos de emprendimiento y empoderamiento de la mujer en diferentes lugares del país, tales como:

Niña Madre, Distrito Capital: Es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, fundada el 4 de mayo de 1990, con el propósito de brindar atención a las embarazadas adolescentes en riesgos sociales, y además, prevenir y mantener una búsqueda constante de soluciones a esta problemática.

Es un programa que fortalece el empoderamiento económico de las mujeres adolescentes y jóvenes madres, formadas como microempresarias por la A.C. Niña Madre, a través del mejoramiento de la comercializacion de sus productos, en las comunidades de los sectores populares de las parroquias de El Valle, Coche y zonas adyacentes de Caracas.

Finampyme, estado Táchira: Es una Cooperativa de Ahorro y Crédito que nace en 1999 por iniciativa de un grupo de profesionales con más de 15 años de experiencia en el área Microfinanciera y Banca de Desarrollo. Su objetivo es canalizar los ahorros e inversiones de los usuarios en microcréditos y otras actividades a favor de su desarrollo socioeconómico, brindando rendimientos altamente satisfactorios en términos económicos y de impacto social positivo.

Fundefir (Fundación de Financiamiento Rural), estado Nueva Esparta: Es una Asociación Civil sin fines de lucro, fundada en Abril del 1996, orientada a promover el desarrollo económico y social de las comunidades y sus habitantes, mediante la ejecución de un amplio programa de capacitación financiera aplicada, que brinda herramientas de asesoría para el desarrollo de habilidades en el campo de finanzas familiares, empresariales, asociativas y comunitarias.

Fundación Tierra Viva, estados Delta Amacuro, Bolívar y Zulia (tribus Wayúu, Warao, y Yekwuana): Es una organización no gubernamental y sin fines de lucro, creada en 1992, que promueve y ejecuta programas para contribuir al desarrollo sustentable a través de la educación, las alianzas y la promoción de cambios en la relación ser humano-ambiente, para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios. En este caso, la Unión Europea apoya en el fortalecimiento de mujeres indígenas emprendedoras, y la comercialización de sus productos artesanales.