León: División de funciones de Maduro buscaría la eficiencia

El director de Datanálisis, Luis Vicente León, consideró que el traspaso de funciones del mandatario Nicolás Maduro al vicepresidente Tareck El Aissami “fortalece” su círculo de poder y la división de funciones puede buscar un “aumento” en la “eficiencia” operativa.

Desde su cuenta en Twitter @luisvicenteleon, el economista afirmó que “El Aissami es mucho más cercano al presidente Maduro de lo que la oposición parece creer. ¿Maduro está cuadrando sustituto? Me parece que de nuevo están sobreestimando las posibilidades reales de cambio político a corto plazo”.

En cuanto a la oposición señaló que el camino más adecuado es “construir una oferta que toque las emociones de la gente, la enamore y las haga soñar. Después, no hay nadie que la detenga. Es un error creer que el problema es la MUD. Es la oposición en su conjunto y sin consensuar las reglas de juego no va para ninguna parte”.

En cuanto a las elecciones regionales destacó que “el tema ya no es jurídico sino político. Y en ese plano, se postergarán siempre que el costo del gobierno sea más bajo que el de tener elecciones”.

“No puede haber negociación política sin que todas las partes tengan poder de negociación. Y esa es una tarea pendiente en la oposición. Sin una negociación política, la Constituyente tiene exactamente la misma posibilidad que el referendo, es decir ninguna”, sostuvo.

León señaló que “los números dicen que el chavismo no podría ganar una elección, pero con la oposición fracturada y ofertas chavistas alternativas, no se sabe. En este momento hay ninguna salida estable que no pase por una negociación política y una elección seria”.