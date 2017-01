Leopoldo López: “La inteligencia de nuestro pueblo no puede subestimarse”

El líder opositor ratificó su apoyo a la marcha de este 23 de enero, convocada por la oposición venezolana

“No es cierto, como he leído en algunos análisis, que al pueblo no le interesa si estamos en dictadura o si estamos en democracia y que eso no tiene mayor importancia mientras le resuelvan sus problemas. Mi respuesta frente a ese argumento es que la inteligencia de nuestro pueblo no debe subestimarse”. Así escribió este domingo el líder opositor Leopoldo López en un artículo publicado en su blog Diario de Leopoldo López.

El político redactó el artículo como apoyo a la marcha de este 23 de enero, convocada por la oposición venezolana. El texto comienza haciendo referencia al 23 de enero de 2014, “el día que decidimos plantearle a los venezolanos una salida a este desastre”. Una fecha en la que López instó a los ciudadanos a tomar las calles, pues “había una dictadura y, por tanto, debíamos oponernos frontalmente a ella”.

El líder opositor también recordó que las cosas hay que llamarlas por su nombre y que se debe tener una clara definición de a qué se enfrenta el pueblo por parte del liderazgo. “Hay que darle respuesta al venezolano de a pie, nuestro pueblo, que ve cómo su modo de vida ha sido trastocado en todas sus dimensiones materiales y espirituales por un sistema que no respeta en lo más mínimo las normas democráticas esenciales y cuyo objetivo es controlar a todo el pueblo venezolano”.

Explicó que los contrastes entre democracia y dictadura son claramente visibles en tres aspectos: el origen y legitimidad del poder, el desempeño que se hace de ese poder y la finalidad última del poder mismo. En este sentido, presentó varias razones que argumentan la opinión de que en el país no hay democracia:

Según el oficialismo, Venezuela tiene el mejor sistema electoral del mundo, por el hecho de tener muchas elecciones, “pero se obvia precisamente el desempeño autónomo y legal que constituye el edificio institucional del estado de Derecho. Hoy instituciones fundamentales para conformar un sistema legal y de derecho (…) representan instancias secuestras por una cúpula desde el Poder Ejecutivo y puestas al servicio de una ideología y partido de manera parcial, excluyente”. Más allá del voto universal, directo y secreto, la legitimidad de un sistema democrático requiere la separación de poderes y la vigencia del Estado de Derecho. “En contraposición está una dictadura, un esquema o sistema de gobierno en el cual no existe frontera entre los poderes”. “En democracia el poder se ejerce con la finalidad de promover y mantener vigencia plena de los derechos y libertades de los ciudadanos, mientras se busca y logra el permanente bienestar de todos los ciudadanos, sin ningún tipo de distingo. En contraste, en las dictaduras la finalidad en el ejercicio del poder es mantenerlo a cualquier costo para una pequeña cúpula corrupta, generando irremediablemente una fuerza inercial que de una u otra manera entrará en conflicto con la vigencia de los derechos de todos los ciudadanos”.

De esta manera, López puntualizó que en el país se ha manipulado el sistema electoral para favorecer a un sector, “y si aún haciendo esto, no le es posible mantener el poder, necesario es suspenderla”. Agregó que el sistema “cruzó una raya” que los demócratas no pueden tolerar: desconocer la Asamblea Nacional, el desmantelamiento institucional y del Estado de Derecho a través del control de los poderes públicos y la eliminación del Referéndum constitucional.

Finalmente, el político opinó que hay que tener una postura clara, firme y sistemática acerca del tipo de régimen que vive Venezuela. “Este es el primer paso para una estrategia compartida por todas las fuerzas democráticas (…) Hermanos y hermanas, estando aquí ratifico mi más profunda convicción de seguir luchando contra este sistema represivo, ineficiente, corrupto y antidemocrático que se ha construido a lo largo de más de tres lustros”.