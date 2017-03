Entretelones antes y durante el discurso de Maduro

La periodista y activista en derechos humanos venezolana, Ana Zárraga, relató en su artículo “All you need to know about Maduro’s speech at the UNHRC“ el ambiente que se vivió antes y durante la intervención del presidente Nicolás Maduro en la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Indica Zárraga que el lugar estaba lleno, y se pregunta si era por realmente escuchar al mandatario o por conocer si éste comentaría algo sobre la situación de sus familiares a quienes acusan de narcotráfico y están en un verdadero lío judicial en los Estados Unidos.

Lo que si resalta es que el presidente venezolano llegó a su propia reunión 45 minutos tarde, y no dio explicación alguna sobre un retraso que le haya ocurrido a su avión, procedente de Arabia Saudita, o si tuvo que reunirse antes de entrar a la sala por “razones personales”.

Y aparte, de la inexplicable espera, en las afueras del edificio donde se realizaría la reunión con Maduro había un grupo de activistas de los derechos humanos que desde tempranas horas de la mañana estaban protestando, con el fin de boicotear la reunión del venezolano.

Reunión sin brillo

Indica la periodista que este tipo de reuniones en la ONU, carecen de relevancia, debido a que es un monólogo, solo habla la persona que solicita la reunión, sin ser interrogado de alguna manera, pero en este caso no fue así.

Comenta Zarraga que esta vez “este discurso no fue un saludo a la bandera”, sino que contó con la gran y amarga sorpresa para el presidente Maduro el mensaje del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein. “No es común” que el representante del Consejo de Derechos Humanos tome la palabra antes que el dueño de la fiesta.

“El Alto Comisionado se adelantó y dijo la terrible situación de los derechos humanos en Madurolandia. Mencionó Leopoldo López, a la jueza Afiuni, la crisis en la frontera con Colombia, los ataques contra defensores de los derechos humanos, la falta de independencia del poder judicial, y cerró diciendo cómo Venezuela ha fracasado en la lucha contra la pobreza“.

Pero no todo quedó allí el presidente, evidentemente molesto, “no pudo hacerle frente a las preocupaciones mencionadas”, e incluso agregó la periodista que utilizó un lenguaje “sin sentido”, y que no agradó para nada a algunos delegados, como son el “Holocausto indígena”, el golpe de Estado de abril, la difícil situación de los palestinos, así como la la crisis de refugiados en Europa.